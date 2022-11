Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street: James Bullard jette un froid information fournie par Cercle Finance • 17/11/2022 à 15:19









(CercleFinance.com) - Wall Street devrait ouvrir en baisse jeudi matin, affectée par les propos James Bullard qui a déploré les effets pour l'instant limités des hausses de taux orchestrées par la Fed.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats à terme sur les indices new-yorkais cèdent entre 1,1% et 1,5%, préfigurant une ouverture de nouveau dans le rouge.



Jim Bullard, le président de la Fed de St. Louis, a jeté un froid ce matin en déclarant que la politique de taux de la Fed n'était pas encore entrée dans une zone suffisamment restrictive pour exercer une pression significative sur l'inflation.



Le patron de la Réserve fédérale de Saint-Louis a expliqué à l'occasion d'une conférence organisée à Louisville (Kentucky) que la remontée significative des taux opérées cette année par la Fed n'avait pas permis de se rapprocher de l'objectif d'une inflation autour de 2%.



'Pour parvenir à un niveau suffisamment restrictif, les taux directeurs vont devoir être accrus davantage', a-t-il souligné.



Ce constat amène les investisseurs à revoir à la hausse la perspective d'un nouveau relèvement de taux d'intérêt de 75 points de base à l'issue de la réunion du mois de décembre.



D'après le baromètre FedWatch du CME, cette option est jugée probable par 19,4% des traders, contre 14,6% hier.



Le scénario d'une hausse de taux plus limitée de 50 points est quant à lui évalué à 80,6%, contre 85,4% hier.



Les commentaires de Bullard ont fait grimper le taux des Treasuries à 10 ans, qui remonte en direction de 3,80%.



L'indice de volatilité du CBOE, baromètre de la nervosité des investisseurs, reprend lui aussi le chemin de la hausse en augmentation de 3,7% à plus de 25 points.



Les statistiques - relativement secondaires - publiées dans la matinée n'ont quant à elles pas permis de se faire une meilleure idée sur la santé de l'économie et la possibilité d'un prochain 'atterrissage en douceur'.



Le Département du Commerce a fait état d'une contraction de 4,2% des mises en chantier de logements le mois dernier, là où les permis de construire -censés préfigurer les mises en chantier futures - se sont tassés de 2,4%.



L'indice dit 'Philly Fed' s'est quant à lui enfoncé à -19,4 au mois de novembre contre -8,7 le mois dernier, alors que les économistes le voyaient remonter autour de -5.



Enfin, les inscriptions aux allocations chômage aux Etats-Unis ont diminué de 4.000 lors de la semaine du 12 novembre pour s'établir à 222.000 contre 226.000 la semaine précédente.





