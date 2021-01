Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street : interrogations après des résultats mitigés Cercle Finance • 29/01/2021 à 15:16









(CercleFinance.com) - La Bourse de New York devrait débuter en baisse vendredi matin suite à une série de résultats de sociétés jugés mitigés. Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats 'futures' sur les grands indices new-yorkais rétrocèdent entre 0,4% et 0,6%, annonçant une ouverture plutôt prudente après la remontée de la veille. Le Département du Commerce a annoncé en début de journée que les dépenses des ménages avaient diminué de 0,2% en décembre par rapport au mois précédent, une baisse globalement moins forte que celle attendue en consensus. Surprise en pleine crise économiqué liée à la pandémie de Covid, leurs revenus se sont accrus de 0,6%, une hausse nettement supérieure à celle anticipée par les économistes Mais cette bonne surprise n'empêche pas les investisseurs de s'interroger sur la vigueur de la consommation aux Etats-Unis, qui représente à elle seule plus des deux-tiers de l'activité économique. La parution, dans le courant de la matinée, de l'indice de confiance des consommateurs du Michigan apportera de précieux enseignements à cet égard. Parallèlement, les investisseurs gardent les yeux rivés sur les résultats d'entreprises. Si les performances de Caterpillar et Eli Lilly ont agréablement surpris, les comptes de Colgate-Palmolive, Chevron et Honeywell ont, eux, largement déçu. Ces publications en demi-teinte conduisent les investisseurs à s'interroger sur des niveaux de valorisation toujours élevés. Face à ces incertitudes, les marchés d'actions alignent depuis quelques jours des séances débridées, marquées par des mouvements de très grande amplitude dans un sens comme dans l'autre. Certains opérateurs commencent par ailleurs à s'inquiéter des retombées de la folie spéculative par laquelle des communautés en ligne lancent des offensives destinées à faire flamber les cours des actions les plus 'shortées' comme Gamestop ou AMC. Le phénomène a provoqué des dizaines de milliards de pertes pour les hedge funds, qui pourraient se retrouver contraints de revendre les titres 'en bonne santé' dans leurs portefeuilles. Un phénomène intéressant à manipuler à des fins opportunistes, selon certains stratèges. 'L'évolution des cours de Bourse ces deux derniers jours prouve que le marché continue de réserver des opportunités permettant de profiter d'accès de faiblesse', souligne-t-on chez UBS. 'Le faire de manière disciplinée n'est pas toujours facile sur des marchés qui vont très vite, mais nous voyons plusieurs façons pour les investisseurs d'utiliser la volatilité comme une opportunité pour renforcer leur exposition à moyen terme', assure la banque privée suisse.

