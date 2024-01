Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Wall Street: Intel et les semi-conducteurs devraient peser information fournie par Cercle Finance • 26/01/2024 à 15:17









(CercleFinance.com) - Wall Street devrait ouvrir en baisse vendredi matin, pénalisée par les perspectives décevantes d'Intel qui pénalisent tout le secteur des semi-conducteurs, qui constituait jusqu'ici le moteur du marché depuis le début de l'année.



Un peu plus d'une demi-heure avant l'ouverture, les contrats 'futures' sur les grands indices new-yorkais perdent entre 0,2% et 0,5%, signe avant-coureur d'un début de séance en repli modéré.



Le compartiment des semi-conducteurs devrait particulièrement souffrir suite à la publication d'Intel, qui a annoncé hier soir avoir dépassé les prévisions du marché au quatrième trimestre, mais fait état de prévisions moins solides que prévu.



D'après les analystes d'IG, cette déception pourrait être le premier signe montrant que les marchés ont établi des prévisions excessives autour des secteurs des puces et de l'intelligence artificielle.



A ce titre, l'activité de centres de données et d'IA du fabricant de processeurs s'est repliée de 10% au quatrième trimestre 2023 par rapport à 2022.



Dans le sillage de ces annonces, les grands concurrents d'Intel comme AMD, Broadcom, Micron Technology ou Qualcomm sont tous attendus dans le rouge à l'ouverture.



Toujours au niveau des résultats, American Express et Visa - qui cotent également sur l'indice Dow Jones - perdent également du terrain après la publication de leurs comptes trimestriels.



L'annonce ce matin d'un nouveau ralentissement de l'inflation aux Etats-Unis devrait toutefois permettre de limiter le repli des marchés américains.



Une heure avant l'ouverture, le Département américain du Commerce a fait état d'une nouvelle décélération de l'inflation alors que la Réserve fédérale américaine se réunit mardi prochain pour deux jours.



Hors produits alimentaires et énergie, deux catégories habituellement volatiles, l'indice des prix 'PCE' - très suivi par la Fed - est passé de +3,2% en novembre à +2,9% d'un mois sur l'autre.



Cette confirmation du ralentissement des tensions inflationnistes favorise le recul des rendements obligataires, celui des bons du Trésor américain à dix ans revenant en direction de 4,11%.



Sur le marché des changes, le dollar se replie un peu face à l'euro, qui remonte au-delà de 1,0870, après sa remontée des derniers jours qui était due à l'anticipation d'une posture moins accommodante que prévu de la Fed.





Copyright (c) 2024 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.