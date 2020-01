Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street : Intel et AmEx soutiennent la cote Cercle Finance • 24/01/2020 à 15:09









(CercleFinance.com) - Wall Street devrait ouvrir en légère hausse vendredi matin, les bons résultats trimestriels de deux poids lourds de la cote permettant d'apaiser les craintes liées à la propagation du nouveau coronavirus chinois. Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats à terme sur les grands indices new-yorkais avancent en moyenne de 0,2%, annonçant une ouverture plutôt favorable. Dans ce début de séance largement focalisé sur les résultats, Intel comme American Express - qui cotent tous deux sur l'indice Dow Jones - ont fait mieux que prévu lors du quatrième trimestre. Le fabricant de microprocesseurs s'envole d'ailleurs de presque 5% en cotations avant-Bourse après avoir fait état de solides perspectives et relevé dans la foulée son dividende trimestriel de 5%. Quant à AmEx, le titre s'adjuge pas loin de 3% en préouverture alors que l'émetteur de cartes de crédit fait notamment état de l'arrivée de 11,5 millions de nouveaux membres l'an dernier. Ces résultats d'entreprise bien accueillis relèguent au second plan les inquiétudes ayant trait à la flambée épidémique en provenance de Chine, qui aurait d'ores et déjà fait 880 malades d'après les dernières estimations. La rapidité de la pandémie conduit les investisseurs à penser que ces conséquences sur l'activité pourraient s'avérer bien plus lourdes que celles de la propagation du SRAS en 2003. 'Le coût économique d'un virus est généralement lié à la crainte de la maladie, pas à la maladie elle-même', rappelle Paul Donovan, le stratège vedette d'UBS. 'Les médias sociaux d'aujourd'hui fournissent plus de possibilité pour répandre la peur. Cette peur peut à son tour susciter des changements économiques, susceptibles de s'avérer coûteux', renchérit-il. Et l'économiste d'UBS de rappeler les conclusions d'une récente étude montrant que les 'fake news' ont 70% plus de chances d'être relayées sur Twitter que les informations fondées et sourcées. La publication en Europe d'indices PMI meilleurs qu'attendu conforte le sentiment de hausse. Aucun indicateur économique n'est en revanche attendu aujourd'hui à Wall Street.

