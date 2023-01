Wall Street: Intel éclipsé par un indice des prix vendredi information fournie par Cercle Finance • 30/01/2023 à 07:08

(CercleFinance.com) - Portée par des espoirs de ralentissement de l'inflation, la Bourse de New York a terminé en hausse vendredi : le Dow Jones n'a grappillé que 0,1% à 33978 points, mais le Nasdaq Composite a signé un gain de plus de 0,9% à 11622 points.



Apaisant encore un peu plus les inquiétudes liées au durcissement monétaire orchestré par la Fed, l'indice des prix PCE a vu sa progression ralentir en décembre à +5% sur un an (après +5,5% en novembre), dont +4,4% hors énergie et alimentation (après +4,7%).



Ces données d'inflation ont été diffusées parallèlement aux dépenses de consommation des ménages américains qui ont diminué de 0,2% d'un mois sur l'autre, alors même que leurs revenus ont connu une augmentation symétrique.



En outre, les investisseurs ont appris que la confiance du consommateur américain avait rebondi plus fortement que prévu en janvier, suivant l'indice 'UMich' ressorti à 64,9 en version définitive, contre 64,6 en première estimation et 59,7 en décembre.



Joanne Hsu, en charge de l'enquête, révélait néanmoins que 'les risques économiques sont orientés à la baisse, deux-tiers des consommateurs interrogés déclarant s'attendre à un retournement de la conjoncture au cours de l'année qui vient'.



Ces statistiques du jour, dans l'ensemble rassurantes, ont permis d'éclipser les résultats trimestriels et les perspectives pires que prévu, publiés la veille par le géant des semi-conducteurs Intel, dont le titre a décroché de 6,4%.



En revanche, American Express s'est envolé de 10,5%, le fournisseur de solutions de paiement ayant publié des revenus trimestriels en progression de 17%, sur fond de dépenses record de la part des titulaires de ses cartes.



Toujours du côté des valeurs, les opérateurs ont salué les trimestriels de Visa (+3%), mais boudé ceux de Chevron (-4,4%) et de Colgate-Palmolive (-5,2%), de même que les restructurations annoncées par Goodyear (-3,6%) et Hasbro (-8,1%).