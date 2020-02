Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street : insensible, ou presque, aux nouvelles de Chine Cercle Finance • 14/02/2020 à 15:08









(CercleFinance.com) - La Bourse de New York devrait une nouvelle fois rester insensible aux mauvaises nouvelles en provenance de Chine ce vendredi, malgré un bilan de l'épidémie de coronavirus qui ne cesse de s'alourdir. Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats futurs sur les grands indices américains avancent en moyenne de 0,1%, annonçant un début de séance en très légère hausse. Pékin a pourtant déclaré vendredi avoir recensé 5090 cas supplémentaires de Covid-19 et fait état de 121 nouveaux décès sur la seule journée de jeudi, des statistiques qui n'ont a priori rien de rassurant. Les actions américaines ont cependant tendance à surperformer le reste des places mondiales depuis le début de la flambée épidémique, une situation qui ne devait pas se démentir aujourd'hui. 'Le contraste entre la force du momentum positif sur les grands indices actions et le flux de nouvelles anxiogènes qui nous est livré chaque jour a rarement été aussi important', s'étonne Nadège Dufossé, responsable de l'allocation d'actifs chez Candriam. 'Les investisseurs en actions semblent avoir résolument choisi un camp plutôt optimiste', poursuit-elle. 'En simplifiant, on peut dire que les marchés actions prennent en compte l'idée que cet impact négatif, même fort, n'est que temporaire et sera largement rattrapé sur la seconde partie de l'année', résume la gérante. Rappelant néanmoins que la frontière entre 'optimisme' et 'complaisance' est souvent tenue, Candriam dit avoir fait le choix - depuis la fin janvier - de se montrer 'un peu plus prudent', en attendant de disposer d'une meilleure visibilité sur l'évolution et l'impact de l'épidémie. La pandémie ne semble en tout cas avoir aucun effet sur les indicateurs économiques américains, tout au moins pour le moment. Après une hausse de 0,2% en décembre, les ventes de détail aux Etats-Unis ont ainsi augmenté de 0,3% en janvier, une évolution conforme ce que les économistes attendaient. Les prix à l'importation sont, eux, restés stables en janvier, et ce alors que les analystes anticipaient une baisse de 0,2%.

