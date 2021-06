Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street : inscrit un doublé S&P500/Nasdaq avec Facebook Cercle Finance • 28/06/2021 à 22:59









(CercleFinance.com) - Wall Street inscrit un doublé : le 'S&P' (+0,2%) bat un 3ème record absolu consécutif, à 4.290, le Nasdaq s'envole de +1% à 14.500 (il inscrit un 3ème record en 4 séances) dans le sillage de Nvidia (+5%) et Facebook (+4,2%) qui fait son entrée dans le club très fermé des titres affichant plus de 1.000Mds$ de capitalisation. Le Dow Jones s'effrite de -0,45% à 34.283, dans le sillage de Boeing qui lâche -3,3%. Cette séance, exempte de statistiques, se solde également par une forte détente des taux, après l'accès de fièvre de vendredi : les T-Bonds Us effacent -5,5Pts à 1,48%, revenant sur leurs niveaux de jeudi. Le prix du baril de WTI se replie de -1,7% vers 72,7$ après avoir inscrit un plus haut annuel à 74,4$, égalant ses meilleurs niveaux de l'année 2018. Les valeurs pétrolières ont lourdement consolidé avec plusieurs écarts supérieurs à -5% sur Halliburton, Occidental Petroleum, Marathon Oil, Valero, Nal Oilwell (-6%), -4,5% sur Devon, -3,5% sur Hess... Le Nasdaq-100 a été propulsé vers 14.530 par les GAFAM : outre Facebook déjà évoqué (qui a bénéficié d'un jugement favorable dans une procédure anti-trust), Apple et Amazon ont pris +1,25%, Microsoft +1,40%... puis Peloton (+4,5%) et Netease (+4,2%).

