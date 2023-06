Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street: initiatives limitées en l'absence d'indicateurs information fournie par Cercle Finance • 09/06/2023 à 15:14









(CercleFinance.com) - Wall Street devrait faire du surplace vendredi après ses gains de la veille, l'absence d'indicateurs majeurs et l'approche de la réunion de la Fed incitant les investisseurs à faire une pause.



Une demi-heure avant l'ouverture, le contrat 'future' sur l'indice Dow Jones recule de 0,2%, tandis que le Nasdaq Composite avance de 0,3%, laissant entrevoir un début de séance sans direction.



Les places boursières américaines avaient terminé dans le vert jeudi, portées par le reflux des rendements obligataires et du dollar suite à des chiffres du chômage susceptibles d'inciter la Fed à modérer son action.



Au coup de cloche final, tous les grands indices affichaient des gains de l'ordre de 0,6%.



Sur l'ensemble de la semaine, le Dow Jones progresse pour l'instant de 0,2%, tandis que le Nasdaq reste virtuellement inchangé.



La séance du jour devrait rester relativement calme, les investisseurs s'interrogeant sur la tendance à suivre en l'absence de tout indicateur économique.



La semaine prochaine devrait en revanche se révéler bien plus animée à Wall Street avec la réunion de politique monétaire très attendue de la Réserve fédérale, qui se tiendra les 13 et 14 juin.



Sur le compartiment obligataire, le rendement des emprunts d'Etat américains à 10 ans se stabilise autour de 3,73% en attendant les annonces de la Fed.



Du côté des changes, le dollar remonte un peu face à l'euro, qui recule à 1,0765, mais le billet vert se dirige vers des pertes sur la semaine, les cambistes faisant apparemment le pari d'un 'statu quo' de la Fed la semaine prochaine.



Le pétrole devrait lui aussi achever la semaine sur une note négative en dépit de l'annonce, dimanche dernier, de nouvelles réductions de la production de l'Opep, même si le brut léger américain reprend 0,1% à 71,4 dollars.



Le grand gagnant de la semaine est pour l'instant l'or - avec une hausse de 1,4% - le métal jaune continuant de bénéficier d'une demande robuste, soutenu notamment par les risques pesant sur l'économie américaine.





