Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Wall Street: initiatives figées à la veille du 'PCE' information fournie par Cercle Finance • 29/02/2024 à 07:32









(CercleFinance.com) - Wall Street termine en léger repli, ce qui annule les gains de la veille, le S&P500 s'effrite de -0,17% (après +0,17% mardi, très exactement), le Dow Jones ne cède que -0,06% (après -0,25% la veille), et le Nasdaq composite consolide de -0,55% (après +0,2% et un retour au-dessus des 16.000).



La Bourse de New York ne lâche rien et l'attentisme a prédominé à la veille de la publication de l'indice 'Core PCE' (hausse des prix à la consommation hors alimentation et énergie) qui est attendu en hausse de 0,3% en janvier.



Toujours pas de consolidation à l'horizon, le leader du secteur des semi-conducteurs Nvidia est par exemple resté stable jusqu'à deux heures de la clôture, avant de se replier de -1,3%... après +56% depuis le 1er janvier.



Wall Street n'a pas réagi à 14h30 au chiffre révisé de la croissance américaine sur le quatrième trimestre 2023, ressorti en légère baisse, à 3,2% en rythme annualisé, selon le Département du Commerce.



Le marché obligataire ne parvient pas à se redresser : les T-Bonds se détendent à la marge de 4,300% vers 4,272%.





Copyright (c) 2024 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.