Wall Street : inexorablement haussier, le S&P frôle l'exploit

(CercleFinance.com) - Nouvelle avalanche de records en début de matinée à Wall Street qui a clôturé sans tendance vendredi. Deux indices sur 3 établissent cependant un nouveau record de clôture et le Nasdaq en a pulvérisé un dès l'ouverture à 9.052Pts avant d'en terminer sur un repli de -0,17% à 9.006Pts: le Nasdaq a franchi la barre des +36% de hausse annuelle dès les 1ers échanges et a inscrit son 10ème record absolu en 11 séances. Le S&P500 aligne 9 records sur 11 séances (soit +0,6% hebdo) et c'était la 10ème clôture positive sur une série de 12: le 'S&P' n'est plus qu'un 0,5% de sa meilleure performance annuelle depuis 1997 (+29,75%, c'était il y a 22 ans) tandis que le Nasdaq devrait réaliser son meilleur score depuis 2013. L'indice Dow Jones a gagné 0,08% à 28.645 (soit +22,8% depuis le 1er janvier) après avoir culminé à 28.701Pts (+23%). Même si cela relève du 'narratif', Wall Street serait motivé par un vent d'optimisme concernant une trêve commerciale entre les Etats-Unis et la Chine puis une embellie conjoncturelle: les dernières statistiques témoigneraient d'une légère amélioration de l'économie mondiale, les derniers chiffres publiés aux Etats Unis constituant dans trois quart des cas une 'bonne surprise'. Les records initiaux du S&P500 et du Nasdaq doivent beaucoup au tandem Apple (+0,5% à l'ouverture) et Amazon qui gagnait initialement +1,4% (après +4% jeudi) avant de finir quasi stable. Amazon avait fusé jusque vers 1.901$ après la publication d'un rapport montrant que les consommateurs américains ont passé plus de temps à passer des commandes en ligne que lors de la période des fêtes de 2018, sans oublier le succès de ses 'appareils connectés' vendus sous sa propre marque. Les autres locomotives du 'S&P', Netflix et Alphabet, ont consolidé de 1,1% et 0,6% respectivement. Apple (stable au final) a battu un nouveau record absolu à 293.78$ suite à des rumeurs évoquant le rachat d'une usine de fabrication d'écrans de smartphone (Japan Display) pour un montant de 800Mns$, ce qui représente des 'pièces jaunes' à l'échelle d'Apple. Tesla (inchangé) battait également un nouveau record au-delà de 435$ après avoir assuré le financement de sa 'Gigafactory' de Shanghai par le biais de deux crédits d'un montant total de 1,6Md$.

