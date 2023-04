Wall Street: indices partagés en l'absence de catalyseurs information fournie par Cercle Finance • 12/04/2023 à 07:25

(CercleFinance.com) - La Bourse de New York a terminé sans tendance marquée la séance de mardi, en l'absence de catalyseurs sur les marchés : le Dow Jones a grappillé 0,3% à 33685 points, tandis que le Nasdaq Composite s'est replié de 0,4% à 12032 points.



Ce début de mois d'avril boursier se révélait toujours aussi atone, et les investisseurs semblaient vouloir marquer une pause face au ralentissement annoncé de l'activité, aux craintes entourant la santé de l'immobilier commercial ou à l'assèchement du crédit.



La retenue des investisseurs s'expliquait aussi par l'imminence des chiffres de l'inflation, qui devraient donner, ce mercredi, de nouvelles indications sur le calendrier de la fin du cycle de hausse de taux de la Réserve fédérale.



'L'indice des prix va bénéficier en mars d'un fort effet de base car il y a juste un an les prix de l'énergie avait bondi. Le taux d'inflation devrait freiner vers 5,1%, presque à mi-distance entre son pic (9,1%) et la cible de la Fed (2%)', pronostiquait Oddo BHF.



Du côté des valeurs, Caterpillar a grimpé de 2,3%, soutenu par des propos favorables de Jefferies qui a réaffirmé sa recommandation 'achat' et son objectif de cours de 300 dollars sur le titre du constructeur d'équipements de chantier.



En revanche, Moderna a chuté de 3,1%, bien que le laboratoire ait fait part d'avancées pour son portefeuille de vaccins à ARNm, visant notamment le développement de nouveaux candidats contre la maladie de Lyme et le norovirus.



Avant l'ouverture par JPMorgan Chase (+0,5%), Citigroup (+1,4%) et Wells Fargo (+1,9%) du bal des publications trimestrielles aux Etats-Unis, vendredi, les grandes banques américaines ont avancé à l'unisson ou presque.