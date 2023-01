Wall Street: indicateurs et résultats portent la tendance information fournie par Cercle Finance • 26/01/2023 à 15:08

(CercleFinance.com) - Wall Street devrait ouvrir en hausse jeudi matin, les marchés étant encouragés par les derniers chiffres de la croissance aux Etats-Unis et les résultats bien accueillis de Tesla.



Dans l'état actuel des choses, les contrats 'futures' sur les grands indices new-yorkais signalent ainsi une ouverture de la Bourse de New York sur des gains allant de 0,2% à 0,9%.



La tendance profite essentiellement de la publication d'un indicateur bien meilleur que prévu, en l'espèce l'annonce d'une croissance américaine de quatrième trimestre largement supérieure aux attentes.



D'après des chiffres publiés par le Département du Commerce, le produit intérieur brut (PIB) des Etats-Unis a progressé de 2,9% en rythme annuel sur les trois derniers mois de 2022.



Les analystes tablaient, à titre de comparaison, sur une hausse plus limitée de l'activité de l'ordre de 2,5%.



Autre bonne surprise, les commandes de biens durables ont rebondi de 5,6% en décembre, après un repli de 1,7% au mois de novembre, soit plus de deux fois du taux attendu par le consensus.



Par ailleurs, les inscriptions hebdomadaires au chômage ont encore baissé la semaine dernière aux Etats-Unis, ce qui confirme les tensions existants sur le marché du travail.



Le rendement des Treasuries à 10 ans, baromètre du sentiment du marché sur la santé de l'économie, remontait au-delà de 3,51% à la faveur de l'annonce du PIB américain.



Le dollar rebondit en direction de 1,09 face à l'euro dans la foulée de la progression des rendements américains.



Le pétrole progresse de presque 2% à 81,6 dollars pour ce qui concerne le WTI américain avec le retour de l'appétit pour les actifs risqués et la bonne santé de l'économie américaine.



Côté valeurs, Tesla était attendu en hausse de 9% à l'ouverture suite à la présentation de résultats trimestriels plus solides que prévu et au maintien de perspectives favorables pour l'exercice 2023.