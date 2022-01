Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street: indicateurs et résultats plombent la tendance information fournie par Cercle Finance • 14/01/2022 à 15:06









(CercleFinance.com) - La Bourse de New York devrait poursuivre son repli de la veille vendredi matin dans la foulée d'indicateurs économiques et de résultats bancaires n'incitant guère à l'optimisme.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats à terme sur les grands indices new-yorkais cèdent entre 0,8% et 1%, annonçant une ouverture dans le rouge.



Wall Street est orientée à la baisse depuis le début de l'année, la remontée de l'inflation et la perspective d'un resserrement monétaire de la Fed n'encourageant pas beaucoup les investisseurs à prendre des risques.



Ce climat de prudence devrait encore se confirmer ce vendredi.



Le Département du Commerce a en effet annoncé ce matin que les ventes de détail avaient chuté de 1,9% en décembre, marquant une baisse surprise après une hausse minime de 0,2% au mois de novembre.



Cette statistique laisse penser que la rapide propagation du variant Omicron a pesé sur les dépenses de consommation lors de la fin d'année.



Le billet vert remonte face à l'euro suite à cette statistique tandis que sur le marché obligataire, les rendement des emprunts d'Etat américains repartent à la hausse.



Du côté de l'actualité des entreprises, les résultats de JPMorgan Chase, Citigroup et Wells Fargo constituaient les principales attractions de ce début de journée.



JPMorgan, la première banque américaine par les actifs, a dévoilé un bénéfice trimestriel meilleur que prévu, mais son produit net bancaire n'a pas atteint les attentes du marché.



Citigroup a fait état de son côté d'un repli de son bénéfice net de quatrième trimestre en raison d'une hausse marquée de ses coûts.



Enfin, Wells Fargo a présenté des résultats trimestriels meilleurs que prévu, grâce notamment à la poursuite de sa dynamique de réduction des coûts.



A l'exception de la banque californienne, les valeurs bancaires étaient indiquées en baisse vendredi à l'ouverture.



Après un gain de 11,5% pour l'indice S&P 500 Financials sur le mois écoulé, ces performances mitigées semblent constituer une excuse pour prendre ses profits sur les titres du secteur.





Copyright (c) 2021 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.