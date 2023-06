Wall Street: indicateurs et bancaires font remonter la cote information fournie par Cercle Finance • 29/06/2023 à 17:55

(CercleFinance.com) - La Bourse de New York a ouvert en hausse jeudi, portée par des indicateurs économiques meilleurs que prévu et la bonne tenue du secteur bancaire.



En fin de matinée, le Dow Jones progresse de 0,6% à 34.050,8 points, tandis que le Nasdaq Composite se contente d'un gain plus limité de 0,1% à 13.609,7 points.



Wall Street parvient à s'inscrire en hausse en dépit de la vive remontée des rendements obligataires, qui se redressent sur fond d'anticipations de nouvelles hausses de taux de la part de la Fed.



La croissance du PIB des Etats-Unis a en effet été révisée à 2% pour les trois premiers mois de l'année, à comparer à 1,3% en estimation précédente, marquant un ralentissement bien moins sensible par rapport aux 2,6% du dernier trimestre 2022.



Autre chiffre bien accueilli par les marchés, les inscriptions aux allocations chômage ont reculé de 26.000 lors de semaine du 19 juin, à 239.000 contre 265.000 la semaine précédente.



Ces données provoquent un sursaut de 12 points de base du rendement des obligations d'Etat à dix ans, à près de 3,84%, un nouveau plus haut d'une semaine.



Suite à ces statistiques encourageantes, qui viennent confirmer la solidité de l'économie américaine, les traders évaluaient ce jeudi à 86,8% la probabilité d'une hausse de taux de 25 points de base en juillet, contre 74,4% il y a une semaine, selon le baromètre FedWatch de CME Group.



Comme c'est le cas depuis quelques séances, les variations de Wall Street ne sont guère spectaculaires en raison de l'attentisme qui prévaut avant la parution, demain, de l'indice des prix 'PCE', la mesure préférée de l'inflation de la Fed.



Côté actions, sept des 11 grands indices sectoriels du S&P évoluent dans le vert, celui des valeurs financières (+1,3%) affichant la hausse la plus marquée.



Le compartiment est tiré à la hausse par les résultats des tests de résistance des banques américaines, qui se sont révélés encourageants puisqu'elles ont démontré qu'elles disposaient d'un capital suffisant pour faire face à toute nouvelle turbulence sur le secteur bancaire.



'Il est toutefois regrettable que seules 23 banques sur les 4136 banques commerciales américaines aient participé à ce test de résistance', déplore Christian Hantel, gérant chez Vontobel.



Goldman Sachs (+3,4%) et JPMorgan (+2,9%) signent ainsi les deux plus fortes hausses de l'indice Dow Jones.



Parmi les autres valeurs en vue en ce début de séance, Micron Technology lâche plus de 3% après avoir essuyé de lourdes pertes au troisième trimestre, ce qui laisse penser que le redressement du groupe prendra du temps.