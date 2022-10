Wall Street: indicateurs contrastés, résultats mitigés information fournie par Cercle Finance • 27/10/2022 à 17:26

(CercleFinance.com) - La Bourse de New York évolue en ordre dispersé ce jeudi au gré des indicateurs économiques et des résultats d'entreprises, le compartiment traditionnel étant dopé par les publications de plusieurs poids lourds de la cote.



En fin de matinée, le Dow Jones s'adjuge près de 1,3% tandis que le Nasdaq Composite, pénalisé par les mauvais résultats de Meta, recule de 0,8% à 10.879,2 points.



Les marchés éprouvent clairement des difficultés à assimiler les statistiques contradictoires qui ont été dévoilées dans la matinée.



Les investisseurs ont appris ce matin que le PIB des Etats-Unis s'était redressé de 2,6% au troisième trimestre en rythme annualisé, selon la toute première estimation du Département du Commerce.



Ce chiffre meilleur que prévu (le consensus anticipait un chiffre de 2,3%) vient a priori freiner les récents espoirs d'un ralentissement significatif des hausses de taux d'intérêt de la Fed durant les mois qui viennent.



Dans le même temps, le chiffre très attendu de l'indice des prix PCE 'core' qui exclut les prix des produits alimentaires et de l'énergie a ralenti à +4,5%, contre une hausse de +4,7% au deuxième trimestre.



Cette décélération semble au contraire susceptible d'encourager la Réserve fédérale à lever le pied dans son cycle de hausses de taux, ses précédentes mesures de durcissement monétaire commençant concrètement à porter leurs fruits.



Après tous ces chiffres, le rendement des bons du Trésor américain à dix ans enfonce de nouveaux plus bas d'une semaine, sous le seuil des 4%, à 3,98%.



Sur le marché des changes, la perception d'un message moins offensif de la part de la BCE à l'issue de sa réunion d'aujourd'hui fait rechuter l'euro, qui retombe sous la parité face au dollar (0,9990).



Du côté des entreprises, les nombreux résultats publiés avant l'ouverture alimentent aussi un sentiment positif, avec une préférence évidente pour les valeurs les plus 'traditionnelles'.



Caterpillar prend la tête du Dow Jones (+9%) à la faveur de performances trimestrielles meilleures qu'attendu.



Toujours au sein du Dow Jones, McDonald's (+5,7%), Honeywell (+3,7%) et Merck (+1,6%) sont également bien orientés après la publication de leurs comptes.



Plus forte baisse de l'indice Nasdaq 100 avec une chute de 22%, le titre Meta Platforms décroche lourdement au lendemain de résultats trimestriels mitigés, surtout marqués par une explosion de ses dépenses d'investissement.



'Des coûts bien réels pour des rendements qui restent encore très virtuels', s'inquiètent ce matin les analystes de BofA, en référence aux projets très risqués du groupe dans le 'métavers' et l'intelligence artificielle.