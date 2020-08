Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street : indécision pour la dernière séance du mois Cercle Finance • 31/08/2020 à 15:21









(CercleFinance.com) - Après son carton plein de records de la semaine dernière, la Bourse de New York devrait ouvrir la dernière séance du mois d'août sans grande tendance, malgré l'annonce d'une accélération de la croissance du secteur des services chinois. Une demi-heure avant l'ouverture, le contrat 'future' sur l'indice S&P 500 recule de 0,1%, tandis que le Nasdaq 100 Future perd 0,1%, annonçant un début de séance incertain. Les investisseurs ont pris connaissance, pendant la nuit, d'une légère baisse de l'indice des directeurs d'achat (IDA) du secteur manufacturier en Chine, à 51 en août contre 51,1 en juillet. Heureusement, l'IDA du secteur non manufacturier s'est, lui, établi à 55,2 en août contre 54,2 en juillet, montrant que l'expansion du secteur des services tend à s'accélérer. 'Ces indices PMI officiels publiés au titre du mois d'août vont dans le sens d'une poursuite du redressement économique du pays', se félicitent les analystes de Commerzbank. Côté valeurs, Apple - la première capitalisation mondiale - devrait ouvrir en hausse suite à la prise d'effet, à compter d'aujourd'hui, de la division par quatre du nominal de son action. Tesla - qui divise pour sa part son cours de Bourse par cinq - figure lui aussi parmi les valeurs à suivre aujourd'hui. A noter par ailleurs que c'est ce lundi que font leur apparition sur le Dow Jones les titres Salesforce.com, Amgen et Honeywell, boutant par conséquent Exxon Mobil, Pfizer et Raytheon hors de l'indice industriel.

