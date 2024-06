Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Wall Street: indécision avant une fin de semaine chargée information fournie par Cercle Finance • 26/06/2024 à 17:10









(CercleFinance.com) - Wall Street a ouvert sur une note indécise mercredi, les investisseurs hésitant visiblement à prendre des positions trop marquées avant une fin de semaine qui s'annonce chargée.



En fin de matinée, le Dow Jones se replie de 0,3% à 38.994,3 points, tandis que le Nasdaq poursuit son rebond en reprenant plus de 0,3% à 17.778,9 points.



En l'absence d'éléments susceptibles de dicter la tendance, les intervenants de marché préfèrent reprendre leur souffle avant de s'engager dans une fin de semaine plus effrénée.



Les opérateurs surveilleront avec une grande attention, vendredi, la parution de l'indice des prix PCE, une mesure de l'inflation particulièrement surveillée par la Fed.



Ils seront également attentifs à la tenue, demain, du premier débat télévisé entre Joe Biden et Donald Trump en vue de l'élection présidentielle du mois de novembre.



Signe de la volonté des marchés de marquer une pause, Nvidia évolue peu (-0,5%) ce matin après son rebond technique de près de 7% de la veille, survenu alors que le titre était récemment entré en phase de correction.



'Nous doutons que la phase de correction soit durable', souligne Christopher Dembik, conseiller en stratégie d'investissement chez Pictet AM.



'Nous sommes toujours optimistes quant à l'essor de l'IA en Bourse - un thème central dans les trimestres à venir', ajoute-t-il.



Autre preuve de l'apathie des marchés, le VIX du CBOE - souvent dénommé 'indice de la peur' - recule de 0,3% à 12,8.



Du côté des valeurs, FedEx s'envole de presque 15% après avoir dévoilé des objectifs financiers ambitieux à horizon 2025 et avoir évoqué une possible scission de sa branche de services d'expédition de fret en chargement partiel (LTL).



Sur le marché américain, le rendement des bons du Trésor à dix ans se tend nettement, à 4,31%, après être resté figé pendant six jours dans une borne allant de 4,24% à 4,26%.



Les cours pétroliers repartent à la baisse suite à l'annonce d'une légère hausse hebdomadaire des stocks de pétrole brut la semaine dernière aux Etats-Unis.



Le baril de brut léger texan (WTI) consolide de 0,6% à 80,3 dollars.





