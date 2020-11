Wall Street : incommodé par les 1ère mesures de reconfinement

(CercleFinance.com) - La séance a été volatile à Wall Street, en particulier pour le Dow Jones qui a chuté de plus de 1,65% en séance avant d'en terminer en repli de -1,08% vers 29.080. Le S&P500 (-1% à 3.537) a également connu un parcours heurté avec une perte de -1,7% à un quart d'heure de la clôture (inscrivant un plancher à 3.518). Le Nasdaq ne cède que 0,65% à près de 11.710 et c'est le Russel-2000 qui finit avec le plus lourd repli (-1,65%) mais à 1.708, il se maintient finalement au-dessus de son précédent record du 12 janvier (1.705).

La tendance s'est franchement alourdie alors que Lori Lightfoot, la maire de Chicago, a publié un décret municipal qui interdit aux habitants d'accueillir des invités à leurs domiciles pour Thanksgiving (les réunions privées seront limitées à 10 personnes maximum), et leur enjoint d'éviter de se déplacer hors des limites de la ville... pour la première fois de toute l'histoire. Un décret bien plus restrictif donc que celui du gouverneur de l'Etat de l'Illinois qui se bornait la veille à 'recommander' (pas de caractère obligatoire) aux habitants de rester chez eux 'le plus possible dans les trois prochaines semaines'.

Wall Street commence seulement à se demander de quelles restrictions d'accès pourraient être frappés les centres commerciaux de Chicago et de l'Illinois le vendredi 27, le jour du 'black friday'. Plusieurs dizaines de milliers de clients se ruent dans les 'malls' pour une chasse aux soldes... mais que se passera t'il si le nombre de personnes admises en même temps est divisé par cinq ou 10 ?

Wall Street a mis plus d'une semaine pour s'alarmer des chiffres de l'épidémie qui étaient déjà en forte hausse dans 49 Etats sur 50 le jour des élections et la trajectoire ne laissait planer aucun doute sur la réédition d'un pic pandémique comparable au mois d'avril dernier.

Aux Etats-Unis, Joe Biden a fait connaître sa préférence pour des reconfinements beaucoup plus stricts, malgré le danger que cela ferait peser sur la croissance, en attendant que le salut de l'économie provienne d'un vaccin (il en existe une dizaine en phase de test avancé) d'ici quelques mois, voire un ou deux trimestres.

C'une équation à plusieurs inconnues : vitesse de mutation du virus, décroissance de la réponse immunitaire, défi technologique lié au stockage puis distribution de doses congelées à -70/-80° Celsius.

Les gouverneurs démocrates ont toute latitude pour prendre les décisions qui leurs semblent s'imposer sans avoir à en passer par une validation de Washington (et un non-respect des directives fédérales ou de la CFC est parfaitement licite dans chaque Etat, souverain sur les questions sanitaires).

Cette journée a par ailleurs été fertile en chiffres : les inscriptions hebdomadaires au chômage ont diminué de 48.000 la semaine dernière aux Etats-Unis vers 709.000, soit bien plus nettement que prévu, selon le Département du Travail. Le chiffre de la semaine précédente a en revanche été revu à la hausse, passant à 757.000 par rapport au chiffre de 751.000 initialement annoncé.

La moyenne mobile sur quatre semaines s'inscrit elle aussi en baisse pour s'établir à 755.250 la semaine dernière, en baisse de 33.250 d'une semaine à l'autre. Le nombre de personnes percevant régulièrement des indemnités s'élevait, lui, à 6,78 millions la semaine passée, contre 7,22 millions la semaine précédente.

Côté inflation américaine, le taux 'core' s'établit à +1,6% (sur 12 mois) contre +1,7% en septembre, le taux 'brut' ressort inchangé à +1,4%.

Du coté des valeurs, lourde rechute des valeurs pétrolières dans le sillage du 'WTI' (-1,3%) après la publication de stocks de 'brut' en hausse de plus de cinq millions de barils : Hess -5,5%, Valero et Occidental Petroleum -5%, Oneok -4,2%, Exxon -3,4%, Chevron -2,2%, Air Products -5,5%.

Le Nasdaq a été plombé par Carnival -7,9%, Fox Corp -6,3%, Intel -3%, Qualcomm -2,6%, eBay -2,4%... et le rayon de soleil du jour est venu de Pinduoduo (+20,4%), l'un des grands rivaux chinois d'Alibaba et de JD.Com dans les ventes en ligne (sur les achats groupés en particulier) au lendemain d'un 'single's day ' (11/11, soit 4 fois 1) record en Chine.

Après clôture, Cisco publiait des résultats supérieurs aux attentes avec un profit par titre de 0,76$ et un chiffre d'affaires très légèrement meilleur que prévu : soulagement très spectaculaire des analystes, le titre prenait +8% en 'after hour'.