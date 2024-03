Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Wall Street: immobilité totale en attendant la Fed information fournie par Cercle Finance • 20/03/2024 à 17:30









(CercleFinance.com) - La Bourse de New York évolue sans grand changement mercredi, les investisseurs marquant une pause dans l'attente des annonces de la Fed et de la prise de parole de son président, Jerome Powell.



A la mi-journée, le Dow Jones est stable, à 39.126,8 points, tandis que le Nasdaq Composite reste virtuellement inchangée, à 16.163,6 points.



En l'absence d'indicateurs majeurs, la préoccupation principale des investisseurs demeure le communiqué de la Réserve fédérale américaine, qui paraîtra peu après l'heure du déjeuner, avant une conférence de presse très attendue de Jerome Powell.



Les marchés en attendent d'éventuels indices quant à l'évolution des taux d'intérêt américains après plusieurs signaux ayant laissé entendre qu'un assouplissement de la politique monétaire n'était pas à attendre dans l'immédiat.



Les marchés veulent cependant continuer à croire dans le scénario de trois baisses de taux cette année.



La perspective d'un soutien à l'économie est l'un des principaux facteurs de hausse de Wall Street depuis le début de l'année, une dynamique qui a permis au S&P 500, l'indice de référence des gérants de fonds, d'atteindre des niveaux records.



Le besoin de faire une pause commence cependant à se faire plus pressant, d'autant que la hausse du S&P, qui atteint déjà plus de 8% depuis le 1er janvier, a jusqu'ici été très concentrée.



D'après les calculs des analystes de Citi, cinq titres (Microsoft, Nvidia, Amazon, Meta et Google) sont à l'origine de 4,7% de la progression de 8,3% qu'affiche l'indice de référence cette année.



Sur le marché obligataire, le rendement des Treasuries américains à dix ans se tasse symboliquement de 0,5 point, vers 4,28%, en amont des décisions de la Fed.



Les cours du brut retombent un peu après leurs plus hauts annuels atteints la veille, malgré l'annonce par l'Agence américaine d'information sur l'énergie (EIA) d'un léger repli hebdomadaire des stocks de pétrole brut.



Le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) chute de 2,4% à 81,5 dollars alors qu'il frôlait les 83,5 dollars mardi, un plus haut depuis la fin octobre.





