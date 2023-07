Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street: huitième séance de hausse d'affilée pour le Dow information fournie par Cercle Finance • 19/07/2023 à 17:35









(CercleFinance.com) - La Bourse de New York évolue en légère hausse mercredi, portée entre autres par la bonne tenue des valeurs de l'énergie, même si les résultats inférieurs aux attentes du géant bancaire Goldman Sachs incitent à la prudence.



En fin de matinée, le Dow Jones avance de 0,4% à 35.093,7 points, alignant ainsi une huitième séance de hausse consécutive, tandis que le Nasdaq Composite grignote 0,3% à 14.396,2 points.



Les contrats à terme étaient orientés beaucoup moins favorablement en tout début de journée suite aux performances peu reluisantes signées par Goldman Sachs sur le trimestre écoulé.



La banque d'affaires et d'investissement a fait état ce matin d'un repli de quasiment 60% de son bénéfice au deuxième trimestre, avec un rendement des capitaux propres (ROE) - un indicateur qui mesure la rentabilité des fonds investis par les actionnaires - en chute libre à 4%.



Mais les investisseurs préféraient se focaliser sur l'annonce d'un relèvement du dividende de 10%, ce qui portait le titre en hausse de 1,4% dans les premiers échanges.



Halliburton, l'autre grand groupe ayant publié ses comptes avant l'ouverture, cède de son côté 2,7%.



La tendance est soutenue par la progression des cours du pétrole, même si les incertitudes entourant la croissance américaine restent bien présentes.



Les valeurs pétrolières sont portées par la remontée de près de 0,8% à 76,4 dollars du baril de brut léger américain (WTI) suite à l'annonce d'un recul des stocks hebdomadaires de pétrole la semaine dernière aux Etats-Unis.



Au sein du Dow Jones, Chevron avance de 0,9% et signe l'une des plus fortes progressions de l'indice.



Sur le front macroéconomique, le Département du Commerce a fait état d'une chute de 8% des mises en chantier de logements en juin, un niveau globalement inférieur aux attentes des économistes.



De leur côté, les permis de construire de logements américains - censés préfigurer les mises en chantier futures - ont diminué de 3,7%, un niveau lui aussi très en dessous du consensus de marché.



L'indicateur n'a guère d'impact sur le dollar, qui remonte face à l'euro, désormais repassé sous la barre de 1,12, tandis que le rendement des Treasuries a dix ans se redresse au-delà de 3,77%.



La saison des résultats va connaître une accélération brutale ce soir avec les publications très attendues des groupes technologiques IBM, Netflix et Tesla.





Copyright (c) 2023 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.