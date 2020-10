Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street : hésite puis final baissier, Tesla sans surprise Cercle Finance • 22/10/2020 à 07:52









(CercleFinance.com) - Séance de transition -et d'attentisme- qui a vu les indices US osciller de part et d'autre du niveau d'équilibre jusque dans les dernières minutes de la séance, pour finalement virer au rouge avec des ventes techniques en fin de parcours. Le Dow Jones cède -0,35% (à 28.210), le S&P500 -0,22%, le Nasdaq -0,3% tandis que le Russel-2000 lâche -0,85% (à 1.603). Toujours pas d'évolution dans les négociations sur un 'stimulus package'... il semblerait que les discussions pourraient se poursuivre jusqu'à samedi. Tout est complexe car des calculs électoraux -Etat par Etat- rentrent en ligne de compte, et chaque parlementaire tente d'obtenir le maximum d'avantages financiers pour sa circonscription (et le minimum pour son rival). Le pétrole terminait la séance en repli de -2,8% vers 40$ et les pétrolières subissaient de nouveaux dégagements appuyés, avec Concho, Apache et Conoco -6%, Occidental -4%, Devon -3,7%, EOG -3,2%... Les valeurs financières ont plombé le Dow et le 'S&P' avec Keycorp -5,1%, Capital One -4,5%, Goldman Sachs -2,5%, Morgan Stanley -2%, AMEX -1,7%, Citigroup -1,2%. Le Nasdaq-100 (-0,1%) a reculé dans le sillage de Netflix -6,9%, Alexion -4,7%, Moderna -4,1%, Texas Inst -3,1%, Xilinx -3%, AMD -2,9%, eBay -2,6%, Vertex -1,5%. Quelques titres s'en tirent très honorablement : Twitter a bondi de +8,4% dans le sillage de Snap (+29%), Facebook a pris +4%, Alphabet +2,4%. Le point d'orgue de cette journée sans grand relief a retenti avec la publication des trimestriels de Tesla qui a annoncé un bénéfice par titre de 0,76$ contre 0,57$ attendu pour un chiffre d'affaire de 8,77Mds$ contre 8,36Mds$ estimé, avec une marge opérationnelle de 9,2% et une prévision de ventes de 500.000 véhicules maintenue pour 2020. Le titre prenait +3% en transaction électroniques (après +1% en séance), une poignée de minutes après la diffusion des chiffres ci-dessus. Chipotle qui bat le consensus (1,60$ contre 1,59$/titre estimé) chutait pourtant de -5% après son communiqué : les opérateurs devaient parier sur un BPA de 1,8$.

