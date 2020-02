Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street hésite, la consommation des ménages ralentit Reuters • 14/02/2020 à 15:58









WALL STREET OUVRE EN ORDRE DISPERSÉ PARIS (Reuters) - Wall Street se cherche une tendance vendredi en début de séance après un indicateur signalant que la consommation des ménages américains continue de ralentir. L'indice Dow Jones gagne 9,25 points, soit 0,03%, à 29.432,56 points et le Standard & Poor's 500, plus large, progresse de 0,15% à 3.379,16 points après quelques minutes d'échange. Le Nasdaq Composite prenait 0,19% à 9.730,55 points à l'ouverture. Les ventes hors automobiles, essence, matériaux de construction et services alimentaires, la catégorie la plus proche de la composante de la consommation du produit intérieur brut (PIB), ont stagné le mois dernier alors que les économistes tablaient sur une hausse de 0,3%, montrent les données publiées par le département du Travail une heure avant l'ouverture. Les rendements des Treasuries ont accentué leurs pertes et les contrats à terme à Wall Street ont effacé leurs gains après la parution de cette statistique. Autre indicateur publié avant l'ouverture, celui de la production industrielle, qui a reculé de 0,3% en décembre, un temps inhabituellement doux pénalisant les producteurs d'électricité. Dans un environnement de marché toujours marqué par les craintes liées à la propagation de l'épidémie de coronavirus apparue en Chine, la tendance continue d'être animée par les publications trimestrielles des entreprises américaines. Nvidia grimpe de 7,26% dans les premiers échanges après avoir fait état jeudi soir de prévisions supérieures aux attentes pour le trimestre en cours. (Patrick Vignal, édité par Bertrand Boucey)

Valeurs associées NVIDIA NASDAQ +7.02%