Wall Street hésite entre optimisme économique et résultats mitigés

Wall Street évoluait en ordre dispersé mardi en début de séance, les investisseurs se montrant optimistes sur une réouverture prochaine de l'économie américaine tout en digérant une salve de résultats trimestriels en demi-teinte.

Vers 14H20 GMT, son indice vedette, le Dow Jones Industrial Average, prenait 0,88%, à 24.345,82 points.

L'indice élargi S&P 500, qui représente les 500 plus grandes entreprises de Wall Street, s'appréciait de 0,69% à 2.898,35 points.

Le Nasdaq, à forte coloration technologique, reculait en revanche de 0,15% à 8.716,99 points.

La Bourse de New York avait progressé lundi, abordant avec espoir le redémarrage de la première économie mondiale, à l'arrêt en raison de la crise liée au nouveau coronavirus: le Dow Jones était monté de 1,51% et le Nasdaq de 1,11%.

Les grands indices new-yorkais bénéficiaient notamment en début de semaine du sentiment, chez de nombreux acteurs du marché, que l'activité économique pourrait reprendre progressivement aux Etats-Unis.

Mais les analystes restaient prudents face à cet enthousiasme.

"Toutes ces discussions sur une réouverture de l'économie dans certains Etats, mais pas dans d'autres, soulèvent des interrogations et pourraient, d'une certaine façon, rendre les choses plus confuses qu'elles ne le sont déjà", prévient JJ Kinahan de TD Ameritrade.

Le secrétaire américain au Trésor Steven Mnuchin a d'ailleurs averti mardi sur Fox Business que les Etats qui étaient mal gérés avant la crise ne recevront pas d'aide fédérale.

- Chute de la confiance des consommateurs -

Plusieurs membres du Dow Jones ont eux publié leurs résultats avant l'ouverture de la Bourse mardi.

Le laboratoire pharmaceutique américain Pfizer a réaffirmé ses objectifs financiers annuels et exclu toute pénurie de médicaments malgré la pandémie de coronavirus, mais il a vu son bénéfice net reculer sur un an. Son titre baissait de 1,79%.

Son concurrent Merck n'a pas non plus anticipé de pénurie, mais a prévenu que les mesures de confinement et de distanciation sociale pour endiguer la propagation du Covid-19 allaient affecter ses résultats financiers pour 2020. Son action chutait de 4,21%.

Le fabricant américain d'engins de chantier et de construction Caterpillar (+0,71%), souvent considéré comme un des baromètres de la croissance mondiale, a lui confirmé que la pandémie allait peser sur ses résultats annuels mais est parvenu à limiter les dégâts entre janvier et mars.

Le groupe américain 3M, qui fabrique des masques de protection N95 très recherchés pour endiguer la propagation du nouveau coronavirus, a vu son bénéfice net trimestriel flamber de 45%, s'établissant à 1,29 milliard de dollars, grâce notamment à la hausse de la demande pour ses équipements médicaux. Son titre grimpait de 4,07%.

"Nous ne sommes pas certains que les perspectives positives puissent être attribuées aux résultats, simplement car de nombreuses entreprises continuent de retirer leurs prévisions pour 2020", estime Patrick O'Hare de Briefing.

C'est notamment le cas de PepsiCo (+1,45%), qui a justifié sa décision en évoquant les incertitudes qui pèsent sur l'économie mondiale.

Boeing, Facebook, Microsoft, Apple et Amazon feront part de leur bilan de santé trimestriel dans la semaine.

Au rang des indicateurs, la confiance des consommateurs aux Etats-Unis s'est nettement dégradée en avril, pour le deuxième mois consécutif, face à la crise liée à la pandémie de Covid-19, selon l'indice du Conference Board publié mardi.

Sur le marché obligataire, le taux à 10 ans sur les bons du Trésor américain reculait, évoluant à 0,6318% contre 0,6605% lundi soir.

