Wall Street hésite entre espoirs économiques et peur sanitaire

WALL STREET OUVRE EN ORDRE DISPERSÉ PARIS (Reuters) - La Bourse de New York évolue en ordre dispersé mercredi dans les premiers échanges, les espoirs d'un redressement économique rapide le disputant à l'aggravation de la crise sanitaire dans certains Etats américains. Quelques minutes après l'ouverture, le Dow Jones perd 34,75 points, soit 0,13%, à 26.255,23 points et le Standard & Poor's 500, plus large, recule de 0,07% à 3.122,50 points alors que le Nasdaq Composite gagne 0,47% à 9.942.07 points. Si le marché privilégiait jusqu'à présent la perspective d'une relance rapide de l'économie, l'évolution inquiétante de l'épidémie à Pékin mais aussi dans plusieurs Etats américains, où les nouveaux cas de contamination ont atteint mardi des niveaux record, réveille les craintes d'une deuxième vague. Le président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, a réaffirmé mardi au Sénat que la Fed était déterminée à utiliser tous les outils à sa disposition pour soutenir l'économie. Son audition par la commission des Services financiers de la Chambre des représentants à 16h00 GMT ne devrait pas révéler de surprise. Les investisseurs suivront également dans la soirée la rencontre entre le secrétaire d'Etat américain, Mike Pompeo, et une délégation chinoise alors que les relations entre les deux premières puissances économiques du monde se sont fortement dégradées depuis la signature du premier volet de leur accord commercial. Aux valeurs, l'éditeur de logiciels d'entreprise Oracle recule de -4,30% après la publication d'un chiffre d'affaires trimestriel inférieur aux attentes. Toujours en difficulté économique face à la pandémie, Norwegian Cruise Line chute de -8,90% après avoir annoncé que la suspension de ses croisières était prolongée jusqu'à fin septembre au moins. Il entraîne dans son sillage, ses concurrents Carnival (-7,88%) et Royal Caribbean Cruises (-8,45%). (Laetitia Volga, édité par Marc Angrand)

