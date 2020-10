Wall Street hésite entre craintes politiques et prouesses de la tech

Des passants devant le New York Stock Exchange (NYSE) à Manhattan (New York), le 5 octobre 2020 ( AFP / Angela Weiss )

Au lendemain d'une forte baisse, Wall Street a fini sans direction claire mardi, gagnée par l'anxiété à une semaine d'une élection présidentielle américaine sous haute tension mais aussi tirée par la bonne santé des géants américains du numérique.

Son indice vedette, le Dow Jones Industrial Average, dont plusieurs membres ont publié leurs résultats, a reculé de 0,80% à 27.463,19 points.

Le Nasdaq, à forte coloration technologique, s'est en revanche apprécié de 0,64% à 11.431,35 points.

L'indice élargi S&P 500 a pour sa part baissé de 0,30% à 3.390,68 points.

Comme la veille, la place new-yorkaise a suivi avec appréhension les développements de la pandémie de Covid-19 aux Etats-Unis, où les cas de nouvelles contaminations continuent de grimper, et dans le monde.

Plusieurs pays européens, dont la France et l'Allemagne, envisagent de renforcer leurs mesures pour lutter contre la propagation du virus.

"Le Covid, l'absence d'un plan de relance aux Etats-Unis et la nervosité liée à l'élection présidentielle américaine ont un effet cumulé sur le marché", résume Quincy Krosby de Prudential.

Concernant le scrutin de la semaine prochaine, les milieux d'affaires s'inquiètent en particulier du faible écart entre le président Donald Trump et son rival démocrate Joe Biden et d'une possible contestation des résultats au soir du 3 novembre.

Dans cet environnement anxiogène, les géants américains de la tech ont surnagé, notamment Amazon et Facebook, en hausse de plus de 2% mardi, ce qui a permis au Nasdaq de finir dans le vert.

"L'idée qui soutient le Nasdaq c'est que si la croissance flanche à cause du Covid, le marché s'appuiera sur la solidité des entreprises technologiques", note Quincy Krosby de Prudential Financial.

Microsoft, qui a publié ses résultats trimestriels après la clôture, montait un peu (+0,69%) dans les échanges électroniques suivant la fermeture de Wall Street.

Alphabet (maison mère de Google), Amazon, Facebook et Apple feront part de leurs chiffres du troisième trimestre jeudi soir.

Parmi les valeurs du jour, 3M (-3,09%) et Caterpillar (-3,24%), tous deux membres du Dow Jones, ont reculé après avoir fait part d'une baisse de leur bénéfice net de juillet à septembre, leur activité ayant été affectée par la pandémie.

Merck (-1,08%), qui figure aussi au sein de l'indice vedette de Wall Street, a pâti de la faible croissance de son chiffre d'affaires en raison notamment de ventes en baisse de son vaccin pour la prévention du cancer du col de l'utérus.

Parmi les autres valeurs du jour, le fabricant américain de puces informatiques Xilinx a grimpé (+8,56%) après l'annonce de son rachat par son rival Advanced Micro Devices (-4,07%) pour 35 milliards de dollars en actions, une opération qui accentue la consolidation d'un secteur en pleine transformation.

