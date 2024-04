Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Wall Street: hésite en matinée, puis opte pour une embellie information fournie par Cercle Finance • 23/04/2024 à 07:32









(CercleFinance.com) - Wall Street a fini par opter pour la hausse lundi, sous l'impact positif d'une vague de rachats à bon compte après une chute hebdomadaire de -3% pour le S&P500 et de -5,6% pour le Nasdaq.



Après avoir rouvert en hausse de +0,7 à +0,8%, les principaux indices US ont pratiquement effacé l'intégralité de leurs gains initiaux après 90 à 100 minutes de cotations... mais c'est à ce moment que les acheteurs ont décidé de reprendre la main (le S&P500 revenant au contact du support des 4.960).



Cette séance de lundi a permis d'observer comment Wall Street se comportait 'spontanément', en l'absence de 'stats' ou de prises de parole de banquiers centraux : la préservation des supports en a été facilitée.



Au final, le Dow Jones (+0,7%) termine à 38.240 dans le sillage de Goldman Sachs +3,3%, Bank of America +1,7% et Amazon +1,5%. Le 'S&P' reprend près de +0,9% à 5.010, et le Nasdaq Composite +1,1% à 15.451, tiré par Nvidia (+4,4%, après -10% vendredi), Illumina +2,4%, Micron +2,2%, Microchip +2,3%, Cadence Design +1,7% et Alphabet +1,4%.



A noter que Tesla, le titre le plus actif du jour, a encore chuté de -3,4% (et jusqu'à -5% en séance) après l'annonce d'une réduction du prix de ses modèles de -2.000$ pour tenter de contrer la concurrence chinoise (sacrifiant ainsi ses marges, ce qui lui coûte déjà près de -20% en un mois et -43% depuis le 1er janvier).



La saison des résultats va commencer à tourner à plein régime aux Etats-Unis cette semaine, avec ceux des titans de la tech Microsoft, Meta Platforms et Alphabet, qui pourraient offrir un second souffle aux marchés.



'Nous pensons que le récent contexte d'aversion au risque et la correction qui a affecté les valeurs technologiques représente une évidente opportunité d'achat avant les résultats à venir', indiquait Dan Ives, analyste chez Wedbush Securities.



Au-delà des résultats, les investisseurs vont surveiller les premiers chiffres du PIB américain pour le premier trimestre 2024 (le consensus anticipe un ralentissement de la croissance à 2,9%, après celle de 3,4% enregistrée au quatrième trimestre 2023), puis l'indice d'inflation PCE, l'indicateur de la dynamique des prix préféré de la Fed.





