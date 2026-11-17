Les futures sur le S&P 500 (-0,1%) et le Nasdaq 100 ( 0,2%) présagent un début de séance hésitant à Wall Street, à quelques heures d'une publication trimestrielle de Nvidia particulièrement attendue, alors que le géant des puces pour l'IA demeure dans l'oeil du cyclone.

À la clôture lundi, le Dow Jones a abandonné 1,4%, le S&P 500 a plongé de 1,9% et le Nasdaq 100 a dévissé de 2,7%, poursuivant leur correction amorcée la semaine dernière sous le poids de nouvelles inquiétudes concernant l'industrie de l'IA.

Une nouvelle vague de ventes s'est en effet manifestée dans les secteurs des semi-conducteurs et des infrastructures d'IA, dans un contexte marqué par le durcissement des restrictions américaines sur les exportations de puces et les incertitudes entourant l'avenir du géant du secteur, Nvidia.

Le feuilleton Nvidia toujours au coeur des attentions...

Pour rappel, Jensen Huang a démissionné la semaine dernière après 33 ans à la tête de Nvidia, sur fond de révélations concernant plusieurs relations extraconjugales présumées, dont l'une avec une personne soupçonnée d'entretenir des liens avec les services de renseignement chinois.

Malgré les appels de plusieurs personnalités influentes de la Silicon Valley, parmi lesquelles Elon Musk, Garry Tan et Tim Sweeney, le conseil d'administration de Nvidia n'envisage pas de réintégrer Jensen Huang au poste de CEO.

Le conseil a toutefois décidé de créer un comité permanent qui sera chargé de superviser les politiques de l'entreprise en matière de sécurité nationale, de conformité aux réglementations sur le contrôle des exportations et de gestion des risques liés au commerce international.

... et ses résultats attendus au tournant

Les regards des investisseurs devraient d'autant plus rester braqués sur Nvidia que le concepteur de puces pour l'intelligence artificielle doit dévoiler ce soir ses résultats au titre de son 3e trimestre comptable.

En amont de cette publication, Wedbush indiquait, en fin de semaine dernière, s'attendre à ce que le groupe dépasse ses propres prévisions et présente des perspectives pour son 4e trimestre fiscal supérieures aux attentes du consensus.

"Les dépenses soutenues des hyperscalers, renforcées par l'augmentation des investissements des fournisseurs de services néocloud et des développeurs de modèles d'IA, notamment xAI, devraient se poursuivre au cours des prochains trimestres", soulignait notamment le broker.

Walt Disney et Home Depot publient

En attendant Nvidia, Walt Disney a dévoilé un BPA ajusté en hausse de 59%, à 1,77 USD, au titre de son 4e trimestre 2025-2026, dépassant ainsi le consensus de près de 5%, ainsi qu'un résultat opérationnel de ses segments en progression de 43%, à 4,97 MdsUSD, supérieur à l'objectif de la direction.

Autre publication majeure de la matinée, Home Depot a affiché, au titre de son 3e trimestre 2026, un BPA ajusté en hausse d'un peu plus de 3%, à 3,86 USD, globalement conforme au consensus, ainsi que des revenus en augmentation de 4,9% (dont 2,2% en données comparables aux États-Unis).

La chaîne de magasins de rénovation résidentielle a également annoncé l'arrivée de Richard McPhail au poste de CEO à compter du 23 novembre. Il succédera ainsi à Ted Decker, de retour après un congé médical temporaire, qui quittera ce poste tout en conservant la présidence du conseil.

Une hausse timide des ventes de détail en octobre

Au chapitre macroéconomique, avant la publication des chiffres de la production industrielle américaine peu avant l'ouverture, les opérateurs viennent de prendre connaissance des ventes de détail aux États-Unis, qui ont augmenté comme prévu de 0,2% le mois dernier.

Toujours pour le mois d'octobre, les prix à l'importation américains ont progressé de 1,1%, bien au-delà de la hausse de 0,7% prévue par les analystes. Parallèlement, les prix à l'exportation ont suivi la même tendance, avec une augmentation de 1,1%, contre une hausse de 0,3% attendue.

Ces signes de tensions inflationnistes interviennent alors même qu'Alberto Musalem, président de la Fed de Saint-Louis, a estimé que les États-Unis devraient probablement relever leurs taux à plusieurs reprises d'ici le printemps pour maîtriser l'inflation à temps.