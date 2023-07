Wall Street hésite autour de l'équilibre pour finir le mois de juillet

La Bourse de New York évoluait de manière hésitante lundi, à un niveau proche de l'équilibre, s'apprêtant à finir un mois de juillet positif, le cinquième d'affilée pour le S&P 500.

L'indice Dow Jones grappillait 0,05%, le Nasdaq, à dominante technologique, cédait lui 0,05% et le S&P 500 avançait de 0,02%, vers 14H00 GMT.

Depuis le début du mois, l'indice élargi S&P 500, le plus représentatif du marché américain, a gagné 3%, connaissant son cinquième mois positif consécutif.

Le Nasdaq a aussi avancé de 3,8% et le Dow Jones est en hausse de 3,1%, après 13 séances d'affilée dans le vert, la plus longue série depuis 1987.

Vendredi, à la faveur d'une évolution favorable de l'inflation aux Etats-Unis, le Dow Jones avait gagné 0,50% à 35.459,29 points, l'indice Nasdaq avait pris 1,90% à 14.316,66 points et l'indice élargi S&P 500 avait avancé de 0,99% à 4.582,23 points.

L'inflation a encore ralenti au mois de juin, à 3,0% sur un an en juin, selon l'indice PCE, privilégié par la banque centrale américaine (Fed), publié vendredi.

Hors alimentation et énergie, l'inflation atteint encore 4,1%, mais elle ressort nettement en-deçà des 4,6% observés en mai, mais aussi légèrement en dessous des 4,2% attendus par les économistes.

Du côté des entreprises, "on est parvenu à mi-chemin de la saison des résultats et jusqu'ici ceux-ci ont été généralement meilleurs que prévu", a commenté Art Hogan de B. Riley Wealth Management.

"Sur les 220 firmes du S&P 500 qui ont publié leurs résultats, 81% sont au-dessus des prévisions", a noté l'analyste.

Cette semaine sera encore intense en terme de résultats et d'indicateurs macro-économiques.

Sont attendus les résultats des méga-capitalisations Apple et Amazon jeudi après la clôture tandis que les indicateurs d'activité des secteurs manufacturier et des services (ISM) seront publiés respectivement mardi et jeudi.

Enfin, ce sont les chiffres officiels de l'emploi pour juillet qui vont attirer toute l'attention des investisseurs vendredi. Les analystes s'attendent à un autre mois de créations d'emplois soutenues à 200.000 en juillet, selon Briefing.com, après 209.000 en juin. Le taux de chômage devrait rester stable à 3,6%.

Le titre de la compagnie de transport routier Yellow, une des plus anciennes du pays, était suspendu de cotation dès l'ouverture alors que l'entreprise, étranglée de dettes, a informé ses clients dimanche qu'elle cessait son activité.

Le transporteur, qui est en conflit avec le syndicat des chauffeurs de poids-lourds, compte plus de 12.000 camions et 22.000 chauffeurs.

Le constructeur automobile Ford perdait plus de 1% à 13 dollars. Ford a reconnu en fin de semaine prévoir une perte de quelque 4,5 milliards de dollars issue de sa division véhicules électriques alors que le groupe projetait jusqu'ici un déficit de 3 milliards.

L'action du groupe de logiciels Adobe grimpait de 2,78% à 543 dollars après un avis favorable de Morgan Stanley.

De même celle du pétrolier Chevron (+3,13%) a bénéficié d'une note positive de Goldman Sachs.

Salesforce, spécialisé dans la distribution de logiciels de gestion, glissait en revanche de 1,57% alors que le titre a été dégradé par Morgan Stanley.

Le fabricant de jouets Hasbro grimpait de plus de 4 dollars à 64,50 dollars avant l'annonce de ses résultats jeudi tandis que Bank of America a émis un avis positif sur les ventes du groupe.

Sur le marché obligataire, les rendements sur les bons du Trésor à dix ans étaient stables à 3,94% contre 3,95% la veille.

vmt/eb