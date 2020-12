Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street hésite à l'ouverture, record pour le Nasdaq Reuters • 07/12/2020 à 16:08









WALL STREET HÉSITE À L'OUVERTURE PARIS (Reuters) - La Bourse de New York hésite lundi dans les premiers échanges entre les signes de tension entre les Etats-Unis et la Chine et la perspective d'un soutien monétaire et budgétaire accru face aux conséquences économiques de la pandémie. Quelques minutes après l'ouverture, l'indice Dow Jones perd 162,92 points, soit 0,54%, à 30 055,34 points et le Standard & Poor's 500, plus large, recule de 0,2% à 3 691,57 points. Le Nasdaq Composite gagne 0,36% et a établi un record à plus de 12.485 points. Les Etats-Unis se préparent à sanctionner plusieurs responsables chinois en raison de leur rôle présumé dans l'exclusion d'élus de l'opposition à Hong Kong, a appris Reuters de trois sources, dont une source officielle américaine. Cette décision, qui pourrait être annoncée dans la journée, visera des responsables du Parti communiste chinois, l'administration de Donald Trump semblant résolue à maintenir la pression sur Pékin dans les dernières semaines de son mandat. Après la déception sur les créations d'emplois en novembre et la réintroduction de mesures restrictives en Californie où le nombre de cas de COVID-19 a atteint un record, les attentes concernant un plan de relance de 908 milliards de dollars sont de plus en plus forts. Les investisseurs espèrent en outre que la Réserve fédérale procédera à d'autres ajustements de son assouplissement quantitatif lors de la réunion des 15 et 16 décembre. Les craintes concernant les relations sino-américaines favorisent la baisse des cours du pétrole et des grandes valeurs de l'énergie, comme Exxon Mobil, qui recule de 2,02% et Chevron (-3,34%). Intel perd 2,93% après une information de l'agence Bloomberg selon laquelle Apple (+0,83%) prévoit de lancer l'année prochaine plusieurs puces pour Mac dont les performances seront supérieures aux plus rapides des puces Intel. (Laetitia Volga, édité par Marc Angrand)

Valeurs associées APPLE NASDAQ +1.49% CHEVRON NYSE -2.08% INTEL NASDAQ -3.86% EXXON MOBIL NYSE -1.03%