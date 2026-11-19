Les principaux indices de Wall Street ont affiché des résultats mitigés jeudi, dans un marché agité, les investisseurs faisant preuve de prudence à l’approche de l’entrée en bourse d’Anthropic, qui pourrait donner une indication cruciale sur l’appétit du marché pour les entreprises liées à l’IA.

Anthropic ANT.O a fixé le prix de son offre, dont le volume a été revu à la hausse, à 83 dollars par action, soit au-dessus de la fourchette initialement annoncée de 70 à 78 dollars. L'entreprise a ainsi levé 81 milliards de dollars lors de la plus grande introduction en bourse jamais enregistrée, valorisant ce laboratoire d'IA à environ 1 500 milliards de dollars. Le titre devrait commencer à être négocié sur le Nasdaq dans le courant de la journée.

Les actions de la société devaient, selon les dernières indications, s’ouvrir à environ 32 % au-dessus du prix de l’introduction en bourse.

Cette introduction en bourse fait suite à plusieurs semaines de ventes massives chez les fabricants de puces et les entreprises du cloud, les investisseurs s’inquiétant des valorisations excessives, des dépenses importantes consacrées aux infrastructures d’IA et des répercussions du départ soudain de Jensen Huang, directeur général de Nvidia NVDA.O .

" Nous ne pouvons pas sous-estimer l’importance de cette introduction en bourse. Elle sert en quelque sorte de référence pour l’évaluation de l’écosystème plus large de l’IA ", a déclaré Fiona Cincotta, analyste de marché senior chez StoneX.

Les hyperscalers Amazon AMZN.O et Alphabet GOOGL.O , tous deux investisseurs dans le laboratoire d’IA , ont progressé respectivement de 0,3% et 2 ,5 %.

Neuf des onze secteurs du S&P 500 ont basculé en territoire négatif, emmenés par la santé .SPXHC et les biens de consommation de base .SPLRCS , qui ont chacun reculé de 2 %.

L'action d'Advanced Micro Devices AMD.O a chuté de 10,5 % après que le site d'investigation Hunterbrook a révélé que son fonds affilié, Hunterbrook Capital, avait pris une position courte sur la société.

D'autres valeurs technologiques ont progressé, mais ont vu leurs gains initiaux s'amenuiser: Intel INTC.O , Micron MU.O et Broadcom AVGO.O ont enregistré des hausses comprises entre 1,8 % et 3,9 %.

Nvidia a progressé de 0,5 % après cinq séances consécutives de baisse jusqu’à mercredi, jour où ses prévisions de chiffre d’affaires optimistes n’ont guère suffi à redonner confiance aux investisseurs.

L’indice Philadelphia Semiconductor .SOX affichait en dernier lieu une hausse de 0,7 %.

Les valeurs du secteur du cloud ont affiché des résultats mitigés, CoreWeave CRWV.O progressant de 1,5% tandis que Nebius NBIS.O reculait de 1,5%.

Le secteur technologique dans son ensemble .SPLRCT affichait en fin de séance une hausse de 0,4 %, après avoir progressé de 3 % plus tôt dans la journée.

Le secteur des services de communication .SPLRCL a progressé de 1 %.

À 11h09, l’indice Dow Jones Industrial Average .DJI reculait de 528,42 points, soit 1,05%, à 49.672,08, le S&P 500 .SPX perdait 24,08 points, soit 0,33%, à 7.299,55 et le Nasdaq Composite .IXIC gagnait 41,49 points, soit 0,16%, à 24.469,43.

Les données publiées jeudi ont montré que le nombre d’Américains ayant déposé une nouvelle demande d’allocations chômage a légèrement augmenté la semaine dernière , ce qui corrobore la stabilité du marché du travail.

Mercredi , le compte-rendu « belliciste » de la dernière réunion de la Réserve fédérale américaine a également pesé sur le moral des investisseurs.

Selon le compte-rendu de la réunion de politique monétaire d’octobre de la banque centrale, la quasi-totalité des responsables de la Fed ont estimé que de nouvelles hausses de taux seraient nécessaires si l’économie évoluait comme prévu, tandis que quelques-uns ont averti que l’inflation pourrait s’avérer plus tenace que prévu et nécessiter un resserrement de la politique monétaire .

Les investisseurs vont désormais décortiquer les déclarations de plusieurs responsables de la Fed attendues plus tard dans la journée de jeudi.

Selon les données de LSEG, les opérateurs anticipent une hausse de 25 points de base quasi certaine lors de la réunion de décembre de la Fed et une probabilité d’environ 8% d’une hausse de 50 points de base.

Parmi les autres titres en vue, l’action Palo Alto Networks PANW.O a bondi de 4,8% après que la société de cybersécurité a revu à la hausse ses prévisions de chiffre d’affaires pour 2027 , contribuant ainsi à des hausses de 5% à 7% chez ses concurrents CrowdStrike CRWD.O , Cloudflare NET.N , Okta OKTA.O et Zscaler ZS.O .

Walmart WMT.O a reculé de 1,1% après que le géant de la grande distribution a annoncé des prévisions de chiffre d’affaires annuel inférieures aux estimations .

Les titres en baisse ont été plus nombreux que les titres en hausse, dans un rapport de 2,54 pour 1 à la Bourse de New York (NYSE) et de 1,7 pour 1 au Nasdaq.

Le S&P 500 a enregistré 1 nouveau plus haut sur 52 semaines et 8 nouveaux plus bas, tandis que le Nasdaq Composite a enregistré 22 nouveaux plus hauts et 297 nouveaux plus bas.