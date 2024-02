Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Wall Street: hésitations après les chiffres de l'emploi information fournie par Cercle Finance • 02/02/2024 à 17:00









(CercleFinance.com) - Wall Street évolue sur une note relativement prudente vendredi suite à des chiffres de l'emploi bien meilleurs que prévu, nouveau signe de la robustesse de l'économie américaine.



En fin de matinée, le Dow Jones recule de 0,1% à 38.500,5 points tandis que le Nasdaq Composite avance de 1,1% à 15.538,9 points.



Le Département du Travail a annoncé ce matin que l'économie américaine avait créé 353.000 emplois non-agricoles en janvier, tandis que le taux de chômage est resté stable à 3,7%.



Ce chiffre est quasiment deux fois supérieure aux prévisions des économistes, qui tablaient en moyenne sur 180.000 créations de postes le mois dernier, ce qui pourrait dissuader la Fed de réduire trop tôt ses taux d'intérêt.



'Il est très peu probable que la Fed abaisse ses taux au mois de mars', réagissent les économistes de Commerzbank. 'Nous continuons d'attendre un premier assouplissement monétaire en mai', ajoute la banque allemande.



A en croire le baromètre en temps réel FedWatch, les investisseurs ne sont plus que 19,5% à anticiper une baisse de taux de 25 points de base le mois prochain, contre 70% il y a près d'un mois.



Sur le marché obligataire, le rendement des Treasuries à dix ans, qui était tombé à un creux de près d'un mois hier, repart à la hausse pour revenir au-dessus de la barre symbolique des 4%, à 4,02%.



Côté valeurs, les acteurs du marché peinent à trouver une direction après les publications trimestrielles contrastées dévoilées dans la soirée d'hier par plusieurs géants technologiques.



Apple recule de 0,7% dans le sillage de résultats trimestriels marqués par un retour à la croissance du chiffre d'affaires de la firme à la pomme, mais aussi caractérisés par un ralentissement de ses ventes en Chine.



Amazon grimpe de 7%, les comptes du géant du commerce en ligne ayant profité du succès de la journée promotionnelle de 'Black Friday' et de la solidité de ses ventes pendant la période de Noël.



La réaction la plus spectaculaire revient toutefois à Meta Platforms, qui bondit de 21% après des performances trimestrielles bien meilleures que prévu et l'annonce de son premier versement de dividende.





