Wall Street: hésitations après la séquence haussière

(CercleFinance.com) - La Bourse de New York se montre hésitante jeudi matin, alternant passages dans le rouge et incartades en territoire positif, alors que les investisseurs semblent vouloir marquer une pause après une série de neuf séances consécutives de hausse pour le Nasdaq.



En fin de matinée, le Dow Jones est stable à 34.098,9 points, tandis que le Nasdaq Composite avance de 0,2% à 13,675,8 points, ce qui le place en bonne position pour aligner une dixième séance de progression d'affilée.



Le Dow Jones a repris plus de 5% depuis le lundi 27 octobre, tandis que le Nasdaq a rebondi de quelque 7,5%.



Après leur plongeon du mois d'octobre, le Dow et le Nasdaq sont désormais revenus à respectivement 4% et 5% de leurs plus hauts annuels atteints au mois de juillet.



Après un tel parcours, certains investisseurs semblent tentés de prendre un peu leurs bénéfices, notamment sur des secteurs qui avaient bien progressé, comme la consommation ou l'immobilier.



La tendance est également alourdie par la publication, avant l'ouverture, d'une baisse surprise des inscriptions hebdomadaires au chômage, qui ont reculé à 217.000 lors de la semaine du 30 octobre, contre 220.000 la semaine précédente.



Cette statistique, qui tranche avec le ralentissement des créations d'emplois annoncé la semaine dernière, pourrait en effet fournir à la Réserve fédérale un argument supplémentaire en vue de relever ses taux.



Ces chiffres entraînent d'ailleurs une remontée du rendement obligataire des Treasuries à dix ans au-delà de 4,55%.



Après son discours aux allures de non-événement de la veille, les investisseurs seront de nouveau à l'écoute aujourd'hui de Jerome Powell, le patron de la Fed, qui s'exprimera dans le cadre d'une conférence organisée par le FMI à Washington.



Côté valeurs, Disney bondit de 6,8% après avoir fait état de résultats trimestriels meilleurs que prévu et surtout dévoilé des mesures de réductions de coûts additionnelles.





