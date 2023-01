Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street: hésitations après des résultats mitigés information fournie par Cercle Finance • 17/01/2023 à 17:09









(CercleFinance.com) - La Bourse de New York évolue sans tendance claire mardi, les intervenants de marché peinant à trouver une véritable direction après plusieurs résultats trimestriels contrastés dans le secteur de la finance.



En fin de matinée, le Dow Jones lâche près de 1% à 33.977,8 points, tandis que le Nasdaq Composite parvient à se maintenir dans sa zone d'équilibre, autour de 11.075,9 points.



La publication décevante de Goldman Sachs pousse les investisseurs à prendre quelques bénéfices suite au 'rally' du Nouvel An, qui s'est caractérisé par deux semaines consécutives de hausse depuis le 1er janvier.



Cotée sur le Dow Jones, l'action Goldman décroche de 6% après l'annonce d'une chute de 48% du bénéfice de quatrième trimestre, la firme américaine ayant notamment pâti d'une activité déprimée dans les métiers liés à la banque d'investissement.



Sur les trois derniers mois de l'année, le bénéfice de l'établissement a atteint 1,3 milliard de dollars, soit 3,32 dollars par action, contre 3,9 milliards, ou 10,81 dollars, un an plus tôt.



A titre de comparaison, les analystes financiers anticipaient un BPA de 5,50 dollars.



Les chiffres inférieurs aux prévisions de Goldman Sachs prennent le pas sur les résultats mieux accueillis de Morgan Stanley, qui grimpe de 7% dans le sillage de sa publication.



Morgan Stanley a dévoilé un bénéfice net en chute de près de 40% à 2,24 milliards de dollars au titre des trois derniers mois de 2022, soit un BPA de 1,26 dollar, contre un consensus de 1,19 dollar.



Autre sujet incitant aux prises de bénéfices, le seul indicateur économique notable du jour, l'indice 'Empire State' de la Fed de New York, est ressorti en baisse de 22 points à -32,9.



Ce repli semble de nature à remettre en question le scénario idéal d'un 'atterrissage en douceur' de l'économie privilégié par les investisseurs, à savoir un ralentissement de la croissance sans retombée en récession.





