Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Wall Street: hésitations après des résultats décevants information fournie par Cercle Finance • 30/07/2024 à 17:42









(CercleFinance.com) - La Bourse de New York se montre hésitante mardi dans le sillage d'une série de résultats trimestriels décevants qui renforcent le climat de prudence qui règne à la veille des annonces de politique monétaire de la Fed.



En fin de matinée, le Dow Jones avance de 0,3% à 40.646,0 points, tandis que le Nasdaq Composite lâche 1% à 40.646,9 points.



Les résultats de deuxième trimestre de Merck, dont le titre décroche de plus de 10%, ont particulièrement déçu des investisseurs qui s'inquiètent des performances décevantes du Gardasil, son vaccin contre le HPV.



Procter & Gamble perd quant à lui plus de 6%, le chiffre d'affaires du géant de la consommation courante n'ayant pas atteint les prévisions établies par les analystes de Wall Street.



Les investisseurs espèrent se rattraper avec les performances trimestrielles de Microsoft, qui paraîtront ce soir après la clôture des marchés américains.



'Nous nous attendons à ce que le groupe de Nadella dépasse facilement les estimations du trimestre clos en juin, qui se sont établies à 64,37 milliards de dollars et un BPA de 2,93 dollars grâce à de bonnes surprises dans les métiers liés au 'cloud' intelligent', prédit Dan Ives, analyste chez Wedbush.



Le titre Microsoft cède pour l'instant 1,8%.



Au chapitre économique, la confiance du consommateur s'est améliorée en juillet, d'après l'indice du Conference Board qui s'est établi en juillet à 100,3 contre 97,8 en juin.



Côté immobilier, l'indice S&P Case-Shiller des prix dans les 20 plus grandes agglomérations américaines a progressé de 6,8% en mai en rythme annuel, contre 6,5% attendus.



Les marchés obligataires restent de marbre avec un rendement du 10 ans peu changé autour de 4,17%, tandis que le dollar remonte face à l'euro, qui tente de s'accrocher au seuil de 1,0810, en amont des annonces de la Fed.



Sur le segment de l'énergie, le baril de brut léger texan (WTI) poursuit son mouvement de repli et cède encore 1,3% à 74,8 dollars, insensible au récent regain de tensions au Proche-Orient.





Copyright (c) 2024 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.