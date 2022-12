Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street: hésitations après des indicateurs contrastés information fournie par Cercle Finance • 23/12/2022 à 17:02









(CercleFinance.com) - Wall Street évolue sans tendance claire vendredi à la veille du week-end de Noël, dans le sillage de données économiques contrastées, notamment concernant la vigueur actuelle de la consommation.



En fin de matinée, le Dow Jones avance de 0,2% à 33.108,9 points, tandis que le Nasdaq Composite grappille moins de 0,1% à 10.482,6 points.



La Bourse de New York avait ouvert dans le rouge ce matin en réaction aux derniers chiffres sur les dépenses des ménages, qui suggèrent une certaine réticence des américains à dépenser du fait de l'envolée de l'inflation.



D'après le Département du Commerce, les dépenses de consommation des ménages n'ont augmenté que de 0,1% en novembre par rapport au mois précédent.



Autre statistique publiée avant l'ouverture, les commandes de biens durables ont rechuté de 2,1% au mois de novembre, après un gain de 0,7% en octobre.



Ces deux indicateurs jugés peu rassurants quant à l'état de la conjoncture ont quelque peu éclipsé l'annonce d'une poursuite du ralentissement de l'inflation aux Etats-Unis.



Sur un an, l'indice dit 'core PCE', très suivi par la Réserve fédérale, a augmenté de 4,7%, contre +5,5% le mois précédent.



En réaction à cette indicateur, le dollar a toutefois creusé ses pertes autour de 1,0620 face à l'euro.



Juste après l'ouverture, les investisseurs ont également appris que le moral des ménages américains s'était amélioré en décembre, selon les résultats définitifs de l'enquête mensuelle réalisée par l'Université du Michigan.



L'indice de confiance de l'université du MidWest a progressé à 59,7 ce mois-ci après être ressorti à 56,8 en novembre, alors qu'une première estimation l'avait donné à 59,1 il y a tout juste deux semaines.



'L'attitude extrêmement négative des consommateurs s'est adoucie ce mois-ci en raison de l'apaisement des pressions inflationnistes', explique la directrice de l'enquête, Joanne Hsu, citée dans un communiqué.



Sur le front des valeurs, l'action Tesla poursuit son repli et recule de 0,4% alors que Wedbush a réduit son objectif de cours de 250 à 175 dollars sur la valeur.





