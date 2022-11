Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Wall Street: hésitation après des indicateurs peu rassurants information fournie par Cercle Finance • 18/11/2022 à 17:21

(CercleFinance.com) - La Bourse de New York se cherche une tendance vendredi, des indicateurs peu rassurants sur la santé de l'économie dissuadant les investisseurs de continuer leur récente chasse aux bonnes affaires.



En fin de matinée, le Dow Jones avance de 0,2% à 33.629,5 points, tandis que le Nasdaq Composite se replie de 0,2% à 11.116,9 points.



D'abord mollement soutenus par une poursuite des achats à bon compte, les marchés américains sont revenus autour de leur point d'équilibre suite à la publication de deux statistiques plus mauvaises que prévu.



Les investisseurs ont appris en début de séance que l'indice des indicateurs avancés du Conference Board avait reculé pour le huitième mois consécutif en octobre (-0,8%), laissant anticiper une possible récession dans les mois à venir.



Autre signal inquiétant, les ventes de logements anciens ont diminué pour un neuvième mois d'affilée en octobre, reculant de 5,9% à un rythme annualisé, selon les chiffres de la NAR.



Un repli que l'association des professionnels de l'immobilier attribue au fait qu'un grand nombre d'acheteurs potentiels aient été empêchés de se qualifier par la remontée des taux hypothécaires.



Toutes ces données paraissent confirmer le scénario d'un ralentissement de la première économie du monde et renforcent le scepticisme grandissant sur la capacité de la Réserve fédérale à orchestrer un 'atterrissage en douceur' de l'économie.



En réaction à ces indicateurs, le dollar a creusé ses pertes, tandis que le rendement des Treasuries à 10 ans restait stable, autour de 3,79%.



Du côté des valeurs, Gap avance de 5% après avoir dépassé les attentes du marché en termes de chiffre d'affaires sur son trimestre écoulé.



Toujours dans la distribution, Foot Locker grimpe de 7% après avoir fait état, lui aussi, de performances trimestrielles meilleures que prévu et avoir revu à la hausse ses prévisions annuelles.



GM s'octroie une progression de 2,6% après avoir organisé hier soir à New York une journée d'investisseurs qualifiée d'impressionnante par les analystes de Wedbush.



HP est stable en dépit d'un abaissement de recommandation des analystes de Credit Suisse, qui disent s'inquiéter des répercussions du ralentissement économique sur l'activité du groupe informatique.