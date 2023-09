Wall Street: hausse timide, prudence avant la Fed information fournie par Cercle Finance • 20/09/2023 à 15:19

(CercleFinance.com) - Wall Street est attendue en légère hausse mercredi à l'ouverture, les investisseurs se positionnant timidement à l'achat avant l'annonce d'un probable statu quo de la Réserve fédérale.



Une demi-heure avant l'ouverture, les 'futures' sur les principaux indices new-yorkais progressent de 0,3% à 0,4%, laissant entrevoir un début de séance en territoire positif.



Le scénario d'un maintien des taux directeurs de la Fed étant très largement anticipé par les opérateurs, ce sont surtout ses commentaires sur la trajectoire future du loyer de l'argent qui seront scrutés de près.



'Une posture restrictive pourrait pénaliser les anticipations et pousser les marchés d'actions à la baisse', Bas Kooijman, gérant et directeur général de DHF Capital.



Après une longue période de calme, les intervenants de marché semblent par ailleurs se préparer à un retour de la volatilité au cours des jours ou des semaines à venir.



'Ces dernières semaines, la thématique de marché est passée de l'optimisme entourant la résolution du problème de l'inflation à une réaccélération des prix due à la vigueur de la consommation et à la remontée des cours pétroliers', rappelle Matthew Morgan, analyste chez le gestionnaire d'actifs Jupiter.



'La résistance de la consommation surprend favorablement et la récente période de volatilité et d'incertitude risque de bien de s'installer pendant un certain temps', promet-il.



Sur le marché obligataire, le rendement des emprunts d'Etat américains à 10 ans se stabilise autour de 4,34% en attendant les annonces de la Fed.



Du côté des changes, le dollar repart à la baisse face aux autres grandes devises, ce qui porte l'euro non loin de 1,0710 dollar.



Le pétrole, lui, tend à consolider à l'approche de la publication dans la matinée des chiffres hebdomadaires de l'Agence américaine de l'énergie sur les stocks aux Etats-Unis. Le WTI recule ainsi de 0,9% sous 90,4 dollars.