Wall Street: hausse tactique à l'approche de de Thanksgiving information fournie par Cercle Finance • 22/11/2022 à 17:17

(CercleFinance.com) - Wall Street a ouvert en hausse mardi, soutenue par les valeurs de l'énergie, mais des échanges qui se révèlent globalement calmes à l'approche du week-end de Thanksgiving.



En fin de matinée, le Dow Jones s'adjuge plus de 0,7% à 33.960,5 points, tandis que le Nasdaq Composite progresse de 0,2% à 11.047,7 points.



Rien de véritablement surprenant, puisque les marchés d'actions américains ont l'habitude de monter pour des raisons purement 'tactiques' en amont du long pont de Thanksgiving et du 'Black Friday'.



D'après le Stock Trader's Almanac, l'indice S&P 500 avance en moyenne de 0,3% lors de la semaine de Thanksgiving.



Historiquement, la date de Thanksgiving marque en effet le début de la meilleure période de l'année pour Wall Street, avec un gain qui atteint en moyenne 2% pour la période allant de Thanksgiving au 31 décembre.



De loin plus forte hausse sectorielle du S&P 500, le compartiment de l'énergie prend 2,2%, dans le sillage de la hausse des cours du pétrole.



Le baril de pétrole WTI rebondit de 1,8% à 81,5 dollars, porté par un démenti apporté par l'Arabie saoudite à des informations du Wall Street Journal selon lesquelles le royaume réfléchirait à une augmentation de production avec ses alliés de l'Opep.



En deuxième position, les valeurs des matériaux de base s'arrogent 1,5%, suivies des financières (+0,8%) puis des industrielles (+0,7%).



A l'inverse, les télécoms et l'immobilier végètent autour de l'équilibre.



Sur le compartiment obligataire, le rendement des emprunts d'Etat américains à 10 ans se replie en direction de 3,77%, un recul qui incite les investisseurs à revoir leurs arbitrages au détriment des obligations.



Du côté des valeurs, Best Buy bondit de 11% après avoir fait mieux que prévu sur son troisième trimestre et relevé dans la foulée ses prévisions pour l'ensemble de l'exercice.



Dollar Tree lâche au contraire 8% près avoir indiqué que ses résultats annuels devraient se situer dans la borne inférieure des objectifs qu'il visait jusqu'ici.



Dell grimpe de presque 4% après avoir fait état hier soir d'un bénéfice trimestriel supérieur aux attentes à la faveur d'une demande vigoureuse pour ses serveurs, tout en jouant la carte de la prudence au niveau de ses prévisions.