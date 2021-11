Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street : hausse prudente sur fond d'accalmie des taux information fournie par Cercle Finance • 18/11/2021 à 15:07









(CercleFinance.com) - Wall Street devrait ouvrir en légère hausse jeudi matin, dans un marché soutenu par la nette détente des rendements obligataires et les résultats encourageants des grands magasins Macy's et Kohl's. Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats à terme sur les grands indices new-yorkais progressent de 0,1% à 0,5%, annonçant un début de séance en territoire positif. Plusieurs compartiments de la cote tels que l'immobilier ou la technologie, dont les entreprises ont souvent souscrit d'importants crédits bancaires, devraient bénéficier du reflux des taux réels. Depuis hier, le rendement des Treasuries à 10 ans évolue sous le seuil de 1,60%, ce qui reflète un regain d'appétit pour les obligations souveraines en dépit des craintes entourant un prochain resserrement des politiques monétaires des banques centrales sous l'effet de la reprise de l'inflation. Les valeurs de la distribution devraient également démarrer dans le vert après les résultats trimestriels des chaînes de magasins Macy's et Kohl's, toujours suivis de près par les investisseurs qui continuent d'y voir un baromètre de la consommation malgré l'explosion de l'e-commerce. Macy's a relevé ses objectifs annuels après avoir annoncé une hausse plus forte que prévu de ses ventes à périmètre comparable sur le trimestre écoulé, ce qui fait bondir son cours de Bourse dans les transactions électroniques. Le groupe a également annoncé son intention de lancer une place de marché devant lui permettre d'acquérir davantage de clients en ligne et d'alimenter la croissance de ses ventes sur tous les canaux. Kohl's, qui a lui aussi publié un bénéfice meilleur que prévu et rehaussé ses prévisions, s'adjuge plus de 8% en cotations avant-Bourse. La tendance est aussi soutenue par l'annonce d'une nouvelle baisse des inscriptions au chômage la semaine dernière, un repli jugé de bon augure pour le marché du travail. Quant à l'indice de conjoncture de la Fed de Philadelphie, il est ressorti à 39 pour le mois en cours contre 23,8 au titre du mois d'octobre, alors que le consensus l'attendait à peu près stable. L'élan haussier de Wall Street semble s'être quelque peu essoufflé depuis une dizaine de jours, même si le S&P 500, l'indice de référence des gérants américains, peut encore se targuer d'un gain de l'ordre de 25% depuis le début de l'année. Certains professionnels de marché se montrent en effet de plus en plus circonspects au vu des niveaux de valorisation élevés affichés par les actions américaines.

