Wall Street: hausse prudente avant la Fed information fournie par Cercle Finance • 04/05/2022 à 15:16

(CercleFinance.com) - Wall Street devrait ouvrir en légère hausse mercredi matin dans un marché qui s'annonce prudent à quelques heures des annonces de la Réserve fédérale, qui devrait relever ses taux de 50 points de base, une première depuis l'an 2000.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats à terme sur les principaux indices new-yorkais avancent de 0,1% à 0,2%, annonçant un début de séance en territoire positif.



L'attention des investisseurs va être principalement mobilisée par la perspective du relèvement des taux directeurs de la Fed à l'issue de sa réunion stratégique entamée hier.



L'objectif avoué de Jerome Powell, le patron de la banque centrale, et de ses collaborateurs est de lutter contre l'emballement de l'inflation, mais aussi contre un état de surchauffe jugé 'intenable' qui commence à toucher le marché de l'emploi.



Au-delà de la décision sur les taux, les intervenants de marché surveilleront avec attention les annonces que l'institution pourrait faire concernant la réduction de la taille du bilan.



D'ici là, la prudence est susceptible de limiter les prises de risques.



'Sachant que les marchés d'actions américains évoluent à des plus bas de trois mois, le moral des investisseurs demeure fragile et, à partir de là, la volatilité pourrait rester importante', prévient Angelo Kourkafas, chez Edward Jones.



'La réunion de la Fed et les prochains chiffres de l'inflation, prévus le 11 mai, pourraient bien constituer les principaux catalyseurs de marché pour que le marché trouve une direction à court terme', ajoute-t-il.



La publication, avant l'ouverture, de deux indicateurs économiques décevants n'a eu que peu d'impact sur la tendance.



Selon le cabinet ADP, le secteur privé non agricole des Etats-Unis n'a généré que 247.000 emplois en avril, un nombre sensiblement inférieur au consensus, après les 479.000 créations de mars.



Le déficit commercial a lui grimpé à 109,8 milliards de dollars au mois de mars, par rapport à celui de 89,8 milliards du mois précédent, selon le Département du Commerce.



Avant la décision de la Fed sur les taux, le dollar se tasse un peu face à l'euro comme au yen et le rendement du 10 ans américain s'inscrit en très légère hausse, à plus de 2,96%.