Wall Street: hausse prudente à la veille de l'inflation information fournie par Cercle Finance • 12/09/2022 à 15:33

(CercleFinance.com) - La Bourse de New York devrait poursuivre son rebond lundi matin dans l'espoir que les chiffres des prix à la consommation, qui seront publiés demain, confirment que le pic d'inflation est désormais passé aux Etats-Unis.



Une demi-heure avant l'ouverture, le Dow Jones avance de 0,4% à 32.273,3 points, tandis que le Nasdaq Composite progresse de 0,6% à 12.185 points.



Les investisseurs américains paraissent, depuis quelques séances, vouloir relativiser les craintes liées aux tensions inflationnistes, à l'origine de la décision de la Fed de resserrer sévèrement sa politique monétaire.



Les intervenants ont ainsi recommencé à acheter, au cours de la semaine passée, quelques actions rendues plus abordables par la récente correction, qui s'était traduite par trois semaines consécutives de baisse et un repli cumulé de 8%.



Wall Street a franchement progressé vendredi, soutenue par les valeurs financières et les géants de la technologie, avec des acteurs de marché qui semblent vouloir surmonter le climat de nervosité qui les agitait depuis la mi-août.



Sur l'ensemble de la semaine écoulée, le Dow a affiché au total un gain de l'ordre de 2,7% tandis que le Nasdaq s'est octroyé une progression d'environ 4,1%.



Le S&P a lui repris près de 4% la semaine dernière opérant un sursaut technique après sa récente séquence baissière qui l'avait ramené sous la barre psychologique des 4000 points.



Pour Mike Gibbs, le directeur du portefeuille d'actions et de la stratégie technique chez Raymond James, les marchés américains pourraient être en train d'établir des niveaux planchers.



'Si le seuil des 3900 points est préservé, nous pensons que cela renforce la probabilité qu'un point bas ait été atteint, même si nous croyons que les indicateurs économiques et les résultats vont continuer à s'affaiblir', affirme-t-il.



A ce titre, la tension s'allège un peu sur le marché des taux, celui des emprunts d'Etat américains à 10 ans évoluant ce matin autour de 3,28%, après avoir atteint 3,32% vendredi.



Le dollar recule pour sa part face à l'euro, qui repasse bien au-dessus du seuil de parité à 1,0120 face au billet vert.



La devise américaine et les rendements obligataires subiront un test important demain avec la publication des chiffres des prix à la consommation aux Etats-Unis pour le mois d'août.



Le consensus table sur un ralentissement de l'indice des prix à la consommation (CPI), autour de 8% en rythme annuel contre 8,5% le mois précédent, ce qui pourrait montrer que le pic d'inflation a probablement été dépassé.



Le marché devrait rester creux en attendant la publication de ces chiffres, d'autant qu'aucun indicateur ne figure au programme du jour.