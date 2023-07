Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street: hausse prudente à l'orée d'une semaine intense information fournie par Cercle Finance • 24/07/2023 à 17:38









(CercleFinance.com) - Wall Street évolue en légère hausse lundi, les investisseurs optant pour la prudence au début d'une semaine très chargée sur les fronts de la politique monétaire et des publications d'entreprises.



En fin de matinée, le Dow Jones parvient à aligner une 11ème séance de hausse consécutive en s'adjugeant 0,6% à 35.439,3 points, tandis que le Nasdaq Composite avance de 0,3% à 14.077,2 points.



La séance du jour devrait rester calme grâce à un agenda allégé aussi bien en microéconomie qu'en macroéconomie, avant le déluge de résultats prévu dans les prochains jours, avec notamment Microsoft, Alphabet et Meta.



L'approche de la réunion de la Réserve fédérale, qui doit débuter demain pour aboutir à une nouvelle hausse de taux mercredi, incite également à la prudence.



En attendant, les investisseurs se replongent dans leurs inquiétudes du moment, à commencer par le ralentissement de l'économie américaine.



Le secteur privé a ainsi vu sa croissance ralentir à nouveau sensiblement en juillet, à en croire S&P Global dont l'indice PMI composite s'est établit à 52 ce mois-ci - un plus bas de cinq mois contre 53,2 en juin.



A l'exception des 'utilities' (services aux collectivités), tous les secteurs sont dans le vert, le compartiment de l'énergie signant la hausse la plus notable (+2,2%) à la faveur des bons résultats préliminaires de Chevron.



Après son raté de la semaine passée, Tesla rebondit (+1,7%) en dépit d'une dégradation d'UBS, qui salue néanmoins la bonne 'exécution' et la stratégie en matière de prix du constructeur de véhicules électriques.



Mattel continue de grimper (+2%), porté par les débuts fracassants en salles du film 'Barbie', produit par Warner Bros. Pictures. Le titre a bondi de 20% sur le mois écoulé.





Copyright (c) 2023 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.