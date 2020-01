Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street : hausse modérée après de bons résultats Cercle Finance • 24/01/2020 à 16:34









(CercleFinance.com) - La Bourse de New York a ouvert en hausse modérée vendredi matin après les résultats trimestriels bien accueillis de deux poids lourds de la cote, Intel et American Express. Une heure après l'ouverture, le Dow Jones reprend 0,2% à 29.224,8 points, tandis que le Nasdaq Composite avance lui aussi de 0,2% à 9424,3 points, après avoir établi un nouveau record en début de séance. En l'absence d'indicateurs de premier plan, les intervenants se concentrent sur les résultats des sociétés, à la recherche de signes encourageants concernant l'exercice 2020. Intel s'adjuge notamment plus de 7% après avoir publié des résultats meilleurs qu'attendu, fait état de perspectives favorables et relevé le montant de son dividende. American Express prend lui 3,1% après avoir dévoilé des comptes trimestriels légèrement supérieurs aux attentes. Ces résultats d'entreprise salués par les investisseurs relèguent au second plan les inquiétudes ayant trait à la flambée épidémique en provenance de Chine, qui aurait d'ores et déjà fait 880 malades d'après les dernières estimations. La publication d'un indice PMI meilleur qu'attendu conforte par ailleurs le sentiment haussier. L'indice PMI composite d'IHS Markit pour les Etats-Unis est ressorti à 53,1 en estimation flash pour le mois de janvier, à comparer à 52,7 pour décembre. Ce niveau traduit une accélération de l'expansion du secteur privé d'un mois sur l'autre, à son rythme le plus élevé depuis mars dernier.

