Wall Street: hausse modérée à la veille de l'inflation information fournie par Cercle Finance • 11/01/2023 à 15:04

(CercleFinance.com) - La Bourse de New York devrait ouvrir en hausse mercredi matin à la veille des chiffres mensuels de l'emploi, qui aideront à en savoir plus sur l'état de santé actuel de l'économie américaine.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats 'futures' sur les principaux indices new-yorkais avancent d'environ 0,3%, signalant une modeste progression en début de séance.



Si les perspectives de la première économie mondiale inquiètent toujours, Wall Street est mieux orientée ces derniers temps, grâce notamment à un optimisme grandissant quant au scénario d'un 'atterrissage en douceur' de l'économie.



Ce phénomène se caractérise par un ralentissement de la croissance et une baisse de l'inflation, mais sans récession ni envolée spectaculaire du taux de chômage.



Il faudra cependant attendre demain et la parution de l'indice des prix à la consommation, désormais très surveillé par les marchés, pour tenter d'y voir plus clair.



Les investisseurs s'attendent à ce que l'inflation ralentisse à un taux annuel de 6,5% au mois de décembre, contre 7,1% en novembre.



L'indice de base, qui exclut l'alimentation et l'énergie, devrait de son côté atteindre un taux annuel de 5,7%, contre 6% le mois précédent et un pic de 6,6% en septembre.



La Réserve fédérale sera, elle aussi, particulièrement attentive à ces chiffres, sachant que des données plus faibles que prévu laisseraient la porte ouverte à un ralentissement de ses hausses de taux cette année.



D'après les professionnels, l'imminence des chiffres de l'inflation pourrait entraîner un regain de volatilité sur les actions en raison de la négociation agressive d'options à très court terme, mais aussi sur les changes, principalement sur le dollar.



Un certain attentisme pourrait ensuite prédominer sur les marchés dans l'attente des publications de JPMorgan Chase, Citi et Wells Fargo vendredi, qui ouvriront le bal des résultats des grandes banques.



Les bénéfices des groupes financiers cotés sur le S&P 500 sont attendus en baisse de 15,5% sur le quatrième trimestre 2022, selon les estimations de FactSet.



A l'exception des stocks hebdomadaires de pétrole, qui paraîtront dans la matinée, la séance de mercredi ne sera animée par aucun indicateur conjoncturel.