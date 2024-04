Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Wall Street: hausse minime à l'entame d'une semaine chargée information fournie par Cercle Finance • 08/04/2024 à 17:43









(CercleFinance.com) - La Bourse de New York a ouvert en légère hausse lundi, à l'entame d'une semaine qui s'annonce délicate du fait de la publication de données très attendues sur l'inflation et du coup d'envoi des résultats trimestriels.



En fin de matinée, le Dow Jones avance de 0,4% à 38.975,2 points, tandis que le Nasdaq Composite progresse de 0,4% à 16.308,1 points.



La séance du jour devrait rester calme en raison d'un agenda allégé aussi bien en annonces d'entreprise que d'indicateurs économiques, mais les prochains jours s'annoncent bien plus intenses.



Le démarrage de la saison des publications de résultats d'entreprises, à la fin de la semaine, devrait notamment permettre aux marchés de sortir de leur torpeur.



Comme à l'accoutumée, ce sont les grands groupes bancaires qui donneront le coup d'envoi de la saison des résultats vendredi, avec les annonces de JPMorgan, Citigroup et Wells Fargo.



Sachant que le secteur financier américain est l'un des grands gagnants de Wall Street cette année - avec un gain de plus de 10% depuis le 1er janvier - cette saison des résultats fera véritablement office de test.



Le risque lié à un éventuel réveil de l'inflation, susceptible de décaler les premières hausses de la Fed, devrait par ailleurs continuer de constituer le fil rouge sur les marchés.



Les investisseurs espèrent que les données sur les prix à la consommation (CPI) pour novembre, qui tomberont mercredi, illustrent un tassement de l'inflation au mois de mars.



'Depuis le début de l'année, l'indice CPI de base s'est avéré plus élevé que prévu', rappelle Jim Reid, analyste marché chez Deutsche Bank. 'Mais pour l'instant, la Fed ne s'en est pas trop alarmée', ajoute le professionnel.



'Mais la publication de cette semaine va se trouver au coeur de l'attention, car un troisième mois d'inflation plus forte que prévu remettrait en cause le fait qu'il ne s'agit que d'une remontée temporaire', avertit Jim Reid.



Sur le front des valeurs, Tesla rebondit de plus de 4% après avoir chuté de plus de 3% vendredi sur des rumeurs d'un abandon du développement de son modèle d'entée de gamme, les investisseurs saluant l'évocation d'un nouveau projet: le véhicule sans chauffeur 'Robotaxi'.





Copyright (c) 2024 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.