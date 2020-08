Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street : hausse contrastée, les croisiéristes brillent Cercle Finance • 10/08/2020 à 22:41









(CercleFinance.com) - Wall Street avait rouvert en ordre dispersé mais la tendance positive s'est imposée. Le Dow Jones, à l'exception d'une petite hésitation vers 17H, s'est offert une véritable hausse funiculaire durant plus de 5 heures pour finir au plus haut à 27.790: il prend +1,3% dans le sillage de Chevron +3,4% et Exxon +2,5%. Le Nasdaq recule de -0,4%, le S&P500 progresse symétriquement de 0,27% (à 3.360) et se rapproche à moins de 1% de son record absolu (le score annuel étant maintenant de +4%, une performance qui repose sur une dizaine de titres qui captent tous les flux). Le 'Dow' aligne une 7ème séance de hausse consécutive, en amont de la publication de nombreux indicateurs macroéconomiques US prévus cette semaine, dont l'inflation (mercredi), puis les ventes de détail et la production industrielle (vendredi). Une fois de plus, les opérateurs font l'impasse sur l'incapacité du Congrès à conclure un accord sur un nouveau 'Covid Bill' (package de soutien de 1.000Mds$)... mais dans les salles de marché, le leitmotiv demeure 'ce n'est qu'une question d'heures ou de jours, ils vont finir par y arriver'. Le secteur des voyages (croisières et hôtellerie) s'est particulièrement distingué avec MGM Resorts +13,8% et Wynn Resorts +10%, Royal Caribbean +10%, United Airlines +9,4%, Carnival +8,6%, Norwegian Cruise +8,1%.

