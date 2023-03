Wall Street: habillages de bilans en soutien de la hausse information fournie par Cercle Finance • 31/03/2023 à 07:43

(CercleFinance.com) - La Bourse de New York a aligné une nouvelle séance de progression jeudi, notamment sur fond d'opérations d'habillage de bilans de fin de trimestre : le Dow Jones a gagné environ 0,4% à 32859 points et le Nasdaq Composite, plus de 0,7% à 12013 points.



'Les investisseurs sont optimistes quant au fait que les turbulences dans le secteur bancaire vont continuer de s'atténuer et que la Réserve fédérale s'approche de la fin de son cycle de hausses de taux', expliquaient les analystes de Wells Fargo.



Les intervenants semblaient également vouloir avoir à coeur de placer dans leurs portefeuilles certaines des valeurs les plus performantes depuis le début de l'année, alors que le premier trimestre touche à sa fin.



A l'inverse, certains traders considéraient cette fin de trimestre comme l'occasion de récupérer certaines valeurs injustement sanctionnées, notamment dans l'immobilier, la consommation non-essentielle, les télécoms ou la finance.



Au-delà de facteurs purement techniques, les marchés américains seront surtout influencés, ce vendredi, par l'indice des prix PCE -publié en même temps que les revenus et dépenses des ménages-, statistique suivie de près pour la politique de la Fed.



En attendant, au chapitre des chiffres du jour, le PIB des Etats-Unis a augmenté de 2,6% en rythme annualisé au quatrième trimestre 2022, à comparer à une précédente estimation de 2,7%, montrant que le resserrement monétaire commençait à porter ses fruits.



Côté emploi, les inscriptions aux allocations chômage ont augmenté de 7.000 la semaine dernière, à 198.000 contre 191.000 la précédente, ce qui prouvait là encore que les tensions sur le marché du travail tendaient à s'apaiser.



Dans l'actualité des valeurs, Merck a gagné 0,9% avec une approbation complète par la FDA de son Keytruda pour des patients atteints de tumeurs solides et n'ayant pas d'options de traitements ou d'alternatives satisfaisantes.