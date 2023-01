Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street: guère enthousiasmé par les résultats du jour information fournie par Cercle Finance • 26/01/2023 à 07:08









(CercleFinance.com) - La Bourse de New York a terminé mercredi globalement sans changements, sur fond d'une série de trimestriels peu enthousiasmante : le Dow Jones est resté quasi-stable à 33744 points, tandis que le Nasdaq Composite a cédé 0,2% à 11313 points.



Boeing a grappillé 0,3% après que le constructeur aéronautique a fait état d'une perte surprise de 663 millions de dollars au titre de son quatrième trimestre 2022, en dépit de livraisons en hausse de 54% à 152 appareils commerciaux.



Microsoft a cédé quant à lui 0,6% après des résultats certes meilleurs que ce qui était craint au titre de son deuxième trimestre comptable, mais accompagnés de perspectives moins favorables pour son activité-clé de cloud Azure.



'Durant sa conférence, le CEO Nadella a fait part d'un ralentissement de l'environnement de la demande pour Azure depuis décembre, et indiqué tabler sur une croissance dans le bas de la fourchette des 30% pour Azure sur le trimestre en cours', notait ainsi Wedbush.



Parmi les autres publications trimestrielles de la séance, les opérateurs ont certes salué celle d'AT&T (+6,6%), mais ont délaissé celles de Texas Instruments (-1,1%), d'Abbott Laboratories (-1,4%) et de Kimberly-Clark (-1,9%).



Toujours sur le front des valeurs, Alphabet a perdu 2,5% alors que les Etats-Unis ont annoncé, la veille au soir, qu'ils allaient poursuivre en justice la maison-mère de Google, en raison de sa position de monopole dans la publicité en ligne.



Sur le compartiment pétrolier, le cours du baril de WTI a gagné 0,6% à 80,6 dollars, suite à la parution de stocks hebdomadaires de pétrole brut aux Etats-Unis en hausse de 500.000 barils la semaine passée.



Sur le marché des emprunts d'Etats, le rendement des Treasuries à 10 ans s'est à peu près stabilisé autour de 3,45%, sous la zone des 3,50% considérée par certains investisseurs comme un niveau technique important.





