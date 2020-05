Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street grimpe, le S&P-500 à plus de 3.000 points Reuters • 26/05/2020 à 16:52









LA BOURSE DE NEW YORK OUVRE EN HAUSSE PARIS (Reuters) - La Bourse de New York a ouvert en hausse mardi, soutenue par l'optimisme concernant une reprise de l'économie et des annonces encourageantes sur la recherche d'un vaccin contre le coronavirus. Après un week-end de trois jours pour le "Memorial Day", l'indice Dow Jones gagne 573,99 points, soit 2,35%, à 25.039,15 points quelques minutes après l'ouverture. Le Standard & Poor's 500, plus large, progresse de 1,94% à 3.012,87 points. L'indice de référence de Wall Street repasse pour le première fois depuis le 5 mars au-dessus de sa moyenne mobile sur 200 jours et la barre des 3.000 points. Le Nasdaq Composite prenait 1,82% à 9.494,61 points à l'ouverture. Les investisseurs américains, européens et asiatiques se réjouissent de la poursuite du déconfinement dans plusieurs pays, comme en Espagne, en Grande-Bretagne ou au Japon, qui fait espérer, avec le soutien des banques centrales, un redressement rapide de l'activité économique, frappée durement par la crise due à la pandémie. Les marchés saluent également les différentes annonces de laboratoires américains, lancés dans la course à un vaccin contre le COVID-19. Novavax, en hausse de 13,21%, a commencé un essai clinique sur des êtres humains d'un candidat vaccin contre le coronavirus. Le géant pharmaceutique Merck (+0,9%), qui s'était tenu à l'écart de la recherche contre le coronavirus, a annoncé le rachat de l'autrichien Themis Bioscience, qui travaille avec l'institut Pasteur au développement d'un vaccin, et sa participation au développement de deux autres vaccins et d'un traitement antiviral. Les actions liées aux voyages, particulièrement massacrées avec la baisse de la demande, sont en hausse: l'agence de voyage Expedia, le groupe hôtelier Marriott International et la compagnie aérienne United Airlines prennent entre 6,99% et 10,71%. Les perspectives optimistes sur l'économie relègue au second plan les préoccupations sur la projet de loi chinoise sur la sécurité nationale à Hong Kong qui pourrait compromettre son autonomie. (Laetitia Volga, édité par Jean-Michel Bélot)

