Wall Street grimpe dans l'espoir d'un ralentissement de la pandémie

WALL STREET TERMINE EN HAUSSE NEW YORK (Reuters) - La Bourse de New York a fini en hausse de plus de 7% lundi, dans l'espoir d'un ralentissement de l'épidémie de coronavirus. L'indice Dow Jones a bondi de 7,73%, ou 1 627,46 points, à 22 679,99. Le S&P-500, plus large, a pris 175,03 points, soit 7,03%, à 2 663,68. Le Nasdaq Composite a grimpé de son côté de 540,16 points (7,33%) à 7 913,24 points. Les investisseurs ont retrouvé le goût pour les actifs risqués grâce aux signes d'amélioration de la situation sanitaire, qui suggèrent que les mesures de confinement prises à peu près partout dans le monde permettent de limiter la propagation du COVID-19. Le nombre de décès quotidien à New York, l'un des principaux foyers de l'épidémie aux Etats-Unis, a légèrement fléchi ces deux derniers jours et le gouverneur de l'Etat de New York, Andrew Cuomo, a déclaré lundi que les dernières données disponibles suggèrent que l'épidémie pourrait y avoir atteint un plateau. En Italie, le nombre de nouvelles contaminations a nettement ralenti et en Espagne, le bilan des décès quotidiens est en recul depuis quatre jours. Toutes les composantes du Dow Jones ont profité de ce regain d'optimisme. Boeing a brillé, avec un bond de 19,47%, alors que l'avionneur a particulièrement souffert ces dernières semaines des conséquences économiques de la pandémie. L'indice sectoriel des banques a bondi de 8,21% et enregistré sa meilleure séance depuis plus d'une semaine. En dépit de sa performance du jour, le S&P 500 a perdu plus de 21% depuis son plus haut historique atteint à la mi-février. (Chuck Mikolajczak, version française Jean-Stéphane Brosse)

